Из Каунаса отправилась колонна из более чем 30 автомобилей, предназначенных для Украины

„Сегодня утром от каунасского Костела Воскресения Христа в сторону фронта двинулась еще одна колонна из четырех десятков автомобилей. Когда многие люди уже устали или смирились, наши волонтеры продолжают делать эту крайне необходимую работу, которая нужна не только Украине, но и Литве“, - написал он.