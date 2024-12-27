Из Каунаса отправилась колонна из более чем 30 автомобилей, предназначенных для Украины

Об этом в социальной сети Facebook сообщил бывший министр обороны Лауринас Кащюнас.
„Сегодня утром от каунасского Костела Воскресения Христа в сторону фронта двинулась еще одна колонна из четырех десятков автомобилей. Когда многие люди уже устали или смирились, наши волонтеры продолжают делать эту крайне необходимую работу, которая нужна не только Украине, но и Литве“, - написал он.
Международный фонд друзей Украины, который организует одиннадцатый конвой, указывает, что во время этой миссии волонтеры отправятся в Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Сумскую области. Переданные украинцам автомобили наполнены печками, теплой одеждой, траншейными свечами, сухими продовольственными пайками и другими припасами.