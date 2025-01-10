Историк опровергла слова Жемайтайтиса: не евреи больше всего способствовали оккупации и аннексии Литвы

„Я объяснила, что евреи были далеко не той национальной группой, которая доминировала в Коммунистической партии Литвы, а из-за политических процессов 1940-1941 годов, прежде всего так называемой чистки рядов коммунистов, их роль и влияние в партии значительно ослабли. Нет исторических данных, нет документов, которые бы подтверждали утверждение о том, что евреи были самой активной национальной группой в Литве, сотрудничавшей с оккупантами, что евреи, по сравнению с другими группами населения, национальными группами, больше всего способствовали оккупации, аннексии и советизации“, – говорит историк, бывший сотрудник спецархива Литвы.