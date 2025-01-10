Историк опровергла слова Жемайтайтиса: не евреи больше всего способствовали оккупации и аннексии Литвы

В пятницу Н. Маслаускене была допрошена в качестве свидетеля на слушаниях по уголовному делу против Р. Жемайтайтиса – политика обвиняют в разжигании ненависти к евреям и публичном одобрении международных преступлений.
Как отметил прокурор Юстас Лауцюс, поддерживающий гособвинение по данному делу, депутат Сейма заявил, что евреи осуществляли Холокост против литовцев и указал, что резню в селе Пирчюпяй совершили евреи, а не нацисты.
„Был Холокост евреев, но еще больший Холокост литовцев был в Литве! Если наши политики-шуты в Израиле извиняются перед евреями, то когда же евреи извинятся перед нами?“, – процитировал Ю. Лауцюс слова Р. Жемайтайтиса.
Свидетельница Н. Маслаускене дала показания в суде и опровергла доводы политика.
„На этом заседании обсуждалась моя статья, в которой я рассматривала состав Коммунистической партии Литвы в 1940-1941 годах, на которую якобы опирался Жемайтайтис, утверждая, что литовские евреи, как и еврейские коммунисты, активно участвовали в репрессиях во время активной оккупации и советизации Литвы. На этом судебном заседании я опровергла подобные заявления, поскольку моя статья вообще не затрагивает тему репрессий, а также не затрагивает национальный состав людей, участвовавших в репрессивных структурах“, – заявила Н. Маслаускене журналистам после заседания.
По утверждению историка, в ее статье „Состав коммунистов Литвы с октября 1940 г. по июнь 1941 г.“, на которую опирался Р. Жемайтайтис, рассматривался состав Коммунистической партии Литвы, а во время заседания были даны пояснения, как менялся состав Коммунистической партии.
„Я объяснила, что евреи были далеко не той национальной группой, которая доминировала в Коммунистической партии Литвы, а из-за политических процессов 1940-1941 годов, прежде всего так называемой чистки рядов коммунистов, их роль и влияние в партии значительно ослабли. Нет исторических данных, нет документов, которые бы подтверждали утверждение о том, что евреи были самой активной национальной группой в Литве, сотрудничавшей с оккупантами, что евреи, по сравнению с другими группами населения, национальными группами, больше всего способствовали оккупации, аннексии и советизации“, – говорит историк, бывший сотрудник спецархива Литвы.
Она подчеркивает, что, по ее, как историка, мнению, ответственность за оккупацию, аннексию и советизацию Литвы лежит на властях Советского Союза, а местные жители, коммунисты разных национальностей, способствовали оккупационному режиму и сотрудничали с ним.
„Нет никаких оснований выделять еврейскую национальную группу как ту, которая наиболее активно сотрудничала с режимом или наиболее активно участвовала в репрессиях против населения Литвы“, – говорит Н. Маслаускене.
По ее словам, численность евреев в Коммунистической партии Литвы менялась. В июне 1941 года, когда Литва была оккупирована, евреи в Коммунистической партии Литвы составляли более 30 проц. Позже эта цифра составляла всего 16 проц.
„С оккупационной властью сотрудничали лица разных национальностей, это связано с политическими и идеологическими установками“, – считает историк.
Состоявшиеся в пятницу судебные слушания по делу Р. Жемайтайтиса стали первыми после того, как в декабре прошлого года Сейм лишил упомянутого депутата юридической неприкосновенности. Если бы парламент не лишил Р. Жемайтайтиса иммунитета, продолжение процесса было бы невозможным.
Согласно уголовному делу, находящемуся на рассмотрении Вильнюсского окружного суда, обвинения против Р. Жемайтайтиса основаны на его собственных публикациях в социальной сети Facebook и выступлениях в парламенте.
По версии следствия, депутат Сейма Р. Жемайтайтис, комментируя в социальной сети Facebook новость о том, что израильские силы снесли палестинскую школу, предположительно, унижал еврейский народ и использовал антисемитские высказывания.