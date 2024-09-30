Историк о Пирчюпской трагедии: не знаю, с чего Жемайтайтис взял, что это сделали евреи

Журналист рассказал, что подготовил публикацию о вышеупомянутом посте Жемайтайтиса в Facebook после того, как получил эту информацию от редактора Раймундаса Целеньцявичюса.

В качестве свидетеля в суде был допрошен журналист портала 15min.lt Рамунас Якубаускас. Он подготовил публикацию с обзором поста политика Жемайтайтиса в социальной сети Facebook о действиях израильских сил против палестинцев. Якубаускас вспомнил, что этот пост Жемайтайтиса заканчивался считалкой „Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“ („Возьмите, дети, палочку и убейте этого еврейчика“).

На понедельник был запланирован допрос председателя Литовской общины евреев Фаины Куклянски, однако, как было объявлено в суде, Куклянски сообщила, что не сможет участвовать в судебном заседании, так как планировала поездку на мероприятие Европейского еврейского конгресса.

„Там была считалка про евреев“, – сказал Якубаускас о посте Жемайтайтиса. Свидетель рассказал, что при подготовке публикации он звонил самому Жемайтайтису, главе общины евреев Литвы Куклянски и в прокуратуру. Якубаускас подтвердил, что в тексте процитировал позиции этих сторон.

В суде журналиста спросили, в чем разница между разжиганием ненависти к евреям и оскорблением евреев. Якубаускас отметил, что сам при подготовке публикации такой вопрос не решал.

„Я журналист. Мне сложно это оценить. Есть историки, есть еврейская община. Поэтому я спрашивал различные стороны об этом“, – заявил Якубаускас.

Историк был удивлен заявлениями Жемайтайтиса