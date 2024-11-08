Источники: выясняется, как партнеры по коалиции разделили министерства

Ремигиюс Жемайтайтис ранее говорил, что позицию министра юстиции могла бы занять Агне Ширинскене, однако сама политик заметила, что „сделает все“, чтобы не стать министром юстиции.

Партия „Заря Немана“ получает три министерства – охраны окружающей среды, сельского хозяйства и юстиции. Все остальное - в руках соцдемов. Эту информацию Delfi подтвердили два не связанных между собой источника.

Ранее сообщалось, что социал-демократы прочат на пост премьер-министра Саулюса Сквернялиса. На посл министра энергетики предлагается кандидатура Жигимантаса Вайчюнаса, а министра экономики и инноваций – Лукаса Савицкаса.

По данным источников, демократический союз „Во имя Литвы“ получает два министерства – экономики и инноваций и энергетики и пост премьер-министра, при этом еще надеется на то, что Гедримас Еглинскас может занять должность министра обороны.

Председатель „Зари Немана“ Жемайтайтис в пятницу подтвердил, что его партии предложили три портфеля, правда, не указал, какие.

По данным источников, этот список раздела постов пока не окончательный, позиции еще согласовывают.

Предполагается, что соцдемы на пост министра обороны предложат кандидатуру Довиле Шакалене, министра образования – Оринту Лейпуте, министра культуры – Шарунаса Бирутиса, министра транспорта – Эугениюса Сабутиса, министра финансов – Римантаса Шаджюса или Расу Будбергите, министра социальной защиты и труда – Ингу Ругинене.

Кого „Заря Немана“ предложит на пост министра сельского хозяйства, пока сказать сложно.

„Делала бы все возможное, чтобы этого избежать, но иногда верх берут потребности“, – сказала она.

„Высказанные мной пожелания такими и были. Партнеры по коалиции меня слышат и я их слышу“, – сказал он.

Ранее Жемайтайтис уверял, что видит себя на посту министра сельского хозяйства или охраны окружающей среды. Сейчас он сказал, что с таким требованием не выступает.

„Это не ультиматум. Это не дворец бракосочетаний, чтобы ставить ультиматум – идешь замуж или нет, в нищете и горе. Проходит год, говорят, нищета, разводимся, я нашла побогаче.

Ультиматумов нет, но если мы будем видеть, что коалиция не соблюдает договоренности, есть какие-то отклонения от договора, мы в такой коалиции участвовать не будем“, – сказал он.