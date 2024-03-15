Источники: в отставку подает министр обороны Литвы

Журналист Эдмундас Якилайтис в фейсбуке писал о том, что, возможно, министр намерен уйти в отставку. "Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, что получится у Лауринаса Кащюнаса", – писал он.

После 17 ч. президентская служба сообщила о том, что 16 марта, в 10 ч. назначена встреча президента с Анушаускасом. Советник президента Ридас Ясюлёнис сказал, что о встрече попросил министр.

Delfi в пятницу вечером связался с Анушаускасом, но он не стал комментировать возможность отставки.

"А где об этом говорят? Я знаю, что вы звоните из-за записи Якилайтиса, вот и звоните Якилайтису, Я обещал всех журналистов отправлять к нему. Спасибо за внимание, это внимание уделите уважаемому Якилайтису, он обо всем знает", – сказал министр.

Но несколько источников Delfi подтвердили отставку министра.

По их данным, возможно, отставка министра связана с конфликтом с премьер-министром.