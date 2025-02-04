Исследование: в прошлом году в мировых СМИ Литва освещалась как „прифронтовое“ государство

„Имидж Литвы очевиден. Очень четко видно, что это „прифронтовое“ государство – что-то горит, что-то упало, может быть, террор, может быть, не террор. Основные новости о нас привлекают внимание, к сожалению, только через криминальные хроники“, - на презентации исследования, состоявшейся в понедельник в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) сказал Миколас Каткус, специалист по коммуникациям компании Repsense.
Согласно анализу, наиболее яркими историями о Литве в мире в прошлом году стали крушение самолета DHL, обращение Литвы в Международный уголовный суд по поводу преступлений белорусского режима, неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс и связи с Украиной, повреждение телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и нападение на российского оппозиционного политика Леонида Волкова в Вильнюсе.
А также – напряженность в отношениях с Россией из-за границ и кибершпионажа, жеребьевка группы G чемпионата мира по футболу FIFA, совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы на границе с Россией и Беларусью, другие футбольные новости и заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о том, что российская Калининградская область будет „нейтрализована“.
Однако, по словам Каткуса, союзники упоминают Литву в несколько более позитивном контексте.
„В некоторых странах ситуация иная. Например, в Германии преобладают немного лучшие темы – говорят о заводе Rheinmetall, немецкой бригаде“, - рассказал специалист по коммуникациям Repsense.
Исследование показало, что в прошлом году Литва упоминалась в американских СМИ почти 150 000 раз, за ней следует Россия, где Литва упоминалась 141 000 раз. Большое внимание Литве в электронных СМИ уделили также Украина (77 000 упоминаний), Германия (58 000) и Польша (57 000). Кроме того, в десятку вошли Испания, Латвия, Италия, Турция и Румыния.
Внутренняя политика не получила внимания
По словам Каткуса, президентские и парламентские выборы 2024 года в Литве не получили широкого освещения в зарубежных СМИ.
„Президентским выборам уделили немного больше внимания. (...) Однако и они, и выборы в Сейм остались на втором плане“, - отметил специалист Repsense, проводивший исследование.
Также, по его словам, в мировых СМИ не отмечен особый интерес к нарушившему присягу своими антисемитскими заявлениями председателю „Зари Немана“ Ремигиюсу Жемайтайтису. Однако, отмечает Каткус, этому политику уделено исключительно большое количество негативного внимания.
„Ремигиюс Жемайтайтис не стал мировой суперзвездой. Однако он получил довольно много негативного внимания“, - сказал Каткус во время мероприятия.
„Больше всего Жемайтайтисом интересуется Россия. (...) Поначалу в России с большим удовольствием заявили, что Жемайтайтис – „открытый антисемит“. Теперь они с большим удовольствием интересуются его разногласиями (в правящей коалиции)“, - добавил он.
Используя разработанный Repsense инструмент искусственного интеллекта для анализа медиа Adler, специалисты могут мгновенно оценивать наиболее важные темы упоминаний, группировать единицы контента по контексту и сходству, выделять наиболее важные нарративы, героев и быстрее обнаруживать пропагандистские или дезинформационные заявления.
Это исследование, проведенное в электронных СМИ, охватило 100 стран мира, было проанализировано 761 000 текстов, проведено около 900 поисковых симуляций.