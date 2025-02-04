Исследование: в прошлом году в мировых СМИ Литва освещалась как „прифронтовое“ государство

Согласно анализу, наиболее яркими историями о Литве в мире в прошлом году стали крушение самолета DHL, обращение Литвы в Международный уголовный суд по поводу преступлений белорусского режима, неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс и связи с Украиной, повреждение телекоммуникационных кабелей в Балтийском море и нападение на российского оппозиционного политика Леонида Волкова в Вильнюсе.

„Имидж Литвы очевиден. Очень четко видно, что это „прифронтовое“ государство – что-то горит, что-то упало, может быть, террор, может быть, не террор. Основные новости о нас привлекают внимание, к сожалению, только через криминальные хроники“, - на презентации исследования, состоявшейся в понедельник в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) сказал Миколас Каткус, специалист по коммуникациям компании Repsense.

А также – напряженность в отношениях с Россией из-за границ и кибершпионажа, жеребьевка группы G чемпионата мира по футболу FIFA, совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы на границе с Россией и Беларусью, другие футбольные новости и заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о том, что российская Калининградская область будет „нейтрализована“.

Однако, по словам Каткуса, союзники упоминают Литву в несколько более позитивном контексте.

„В некоторых странах ситуация иная. Например, в Германии преобладают немного лучшие темы – говорят о заводе Rheinmetall, немецкой бригаде“, - рассказал специалист по коммуникациям Repsense.