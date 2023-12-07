Исследование: 30% жители Литвы настроены защищать страну с оружием в руках

Исследование, проведенное специалистами ВУ, также показывает, что 81% литовцев поддерживают идею постоянной обязательной военной службы для мужчин, однако женскую военную службу 27% — скорее не поддерживают, а категорически не поддерживают — 38,8%.
"Идея всеобщей обороны вошла в сознание литовского народа, и большинство из них готовы внести свой вклад в оборону, с оружием или без него", — сказала в эфире радио LRT А.Рамонайте.
Она также отметила, что в случае войны страну покинет лишь небольшая часть населения Литвы — 19 %, однако, по ее словам, 17% сообщили, что не знают, как бы себя повели.
"Большинство планируют остаться в случае войны. Это удивило, потому что многие видят ситуацию в Украине, сколько людей вынуждены уехать. Значит, это не импульсивная реакция, у людей было время подумать", — сказала она.
А. Рамонайте подчеркивает, что это лучшие результаты, чем были в 2017 году, но они снизились по сравнению с началом 2022 года.
Д. Шлекис: "У нас хороший пакет сопротивления…"
Доцент ИМОПН ВУ Дейвидас Шлекис подчеркивает, что общее стремление сопротивляться как с оружием, так и другими способами позволяет создать "хороший пакет сопротивления". По его словам, следует помнить, что не каждый может взять в руки оружие в случае войны — на каждого солдата необходимо минимум 4 человека, которые оказывают услуги и обеспечивают производство продуктов питания и иных продуктов.
"В сумме, я вижу скорее полный стакан, чем пустой. Потому что, если перевести 30% в цифры, это очень много людей. И давайте помнить, что когда один идет воевать, на его содержание требуется 6-7 человек. Если одна треть из нас вооружена, то нам действительно нужна добрая треть или даже две, которые будут оказывать другие услуги", — пояснил он радио LRT.
"Если мы сохраним эти пропорции, но повысим компетентность, то получим хороший пакет сопротивления", — подчеркнул он.
И латыши, и тайваньцы также решительно готовы защищать свою страну
Также, по словам представителей ВУ, аналогичные исследования проводились в Латвии и на Тайване. По словам А. Рамонайте, результаты, достигнутые в Латвии, были неожиданными, поскольку, хотя русскоязычная община в стране больше, готовность защищать страну на несколько процентов выше, чем в Литве.
Аналогичная решимость защищать страну наблюдается и на Тайване, но здесь нет разницы между решимостью защищать страну с оружием или иным образом. По мнению Д.Шлейкиса, это может быть связано с гораздо более сильной и широкой военной подготовкой.