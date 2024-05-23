Интрига сохраняется: лидер социал-демократов не сказала, видит ли она себя в должности премьера

"Если честно, то сейчас идут президентские выборы. Также проходят и выборы в Европейский парламент. Прежде всего, надо победить на этих выборах. Мне, как председателю партии, очень важно, чтобы президентские выборы, на которых мы в партии приняли решение поддержать Гитанаса Науседу, завершились победой, в чем я действительно не сомневаюсь. Также очень важно, чтобы люди 9 июня пришли на выборы в Европарламент", – заявила журналистам В. Блинкявичюте после участия в досрочном голосовании в четверг.