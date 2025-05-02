2025.05.02 16:01

Интервью президента Литвы немецкому изданию: мы не "слабое звено"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В Европе не смолкают дискуссии о возможных угрозах. Президент Гитанас Науседа подчеркивает, что Литва - не слабое звено НАТО. По его словам, чтобы защитить Сувалкский коридор, в этом месте дислоцируют немалую часть немецких военных.

„Мы не „слабое звено“, мы сильны. Факт существования Сувалкского коридора есть, но мы прилагаем огромные усилия, чтобы защитить эту территорию, особенно при сотрудничестве с Польшей“, – сказал немецкому изданию Die Welt Науседа.

Поэтому, по словам главы страны, планируется, что большая часть дислоцируемой в Литве немецкой бригады будет тренироваться именно на этом участке границы с Польшей протяженностью 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью, а с Востока с Беларусью.

„Большая часть немецкой бригады, около 80%, будет дислоцирована и будет тренироваться там, а оставшаяся поедет в Руклу“, – указал он.

В июне прошлого года Литва и Польша проводили международные учения около Сувалкского коридора. В них участвовали больше 1500 военных и 200 единиц военной техники.

Напомним, что Берлин летом 2022 года обязался разместить в Литве бригаду (всего планируют направить из Германии в Литву 5000 военных и гражданских лиц, часть из них приедут с семьями).

Большая часть бригады будет переброшена в Литву до 2026 года.

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