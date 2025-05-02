Интервью президента Литвы немецкому изданию: мы не "слабое звено"

„Мы не „слабое звено“, мы сильны. Факт существования Сувалкского коридора есть, но мы прилагаем огромные усилия, чтобы защитить эту территорию, особенно при сотрудничестве с Польшей“, – сказал немецкому изданию Die Welt Науседа.

Поэтому, по словам главы страны, планируется, что большая часть дислоцируемой в Литве немецкой бригады будет тренироваться именно на этом участке границы с Польшей протяженностью 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью, а с Востока с Беларусью.

„Большая часть немецкой бригады, около 80%, будет дислоцирована и будет тренироваться там, а оставшаяся поедет в Руклу“, – указал он.