Интервью Delfi с Борисом Джонсоном цитируют международные СМИ

Несколько дней назад Delfi опубликовал интервью главного акционера портала Ханса Х. Луйка с британским политиком Борисом Джонсоном. Оно привлекло немало внимания не только в странах Балтии, но и за их пределами. Фрагменты видеозаписи интервью широко распространяются в социальных сетях, его цитируют такие известные СМИ, как Bild, Yahoo News, Daily Mail, The Guardian, The Telegraph и др. В этом интервью Джонсон заявил: „F.ck you, Putin с твоими устаревшими имперскими инстинктами. Все кончено!“