Интервью Delfi с Борисом Джонсоном цитируют международные СМИ

В интервью упоминается и о приезде Джонсона в Киев во время российской агрессии. Он поехал туда первым из лидеров Западных стран, рассказывается о возможностях Украины защититься от России, о роли американцев, британцев и других европейцев в помощи Украине, о возможностях Украины стать членом НАТО и т.д.
„То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть“, – сказал Джонсон.
Эта часть интервью наиболее широко распространялась не только в Эстонии, где в первую очередь было опубликовано интервью, но и в Украине, в украинских СМИ, социальных сетях, а позже и во всем мире.
На литовском языке этот отрывок интервью только в инстаграме было больше 123 000 просмотров, и это число растет.
Х.Х.Луйк заметил, что Джонсон также не всегда говорит всю правду, например, Джонсон на вопрос, почему Великобритания перед войной должна была просить у США разрешения на то, чтобы передать Украине ракеты NLAW (ракеты британско-шведского производства), Джонсон стал отрицать этот факт. Однако факты показывают, что было именно так. Джонсон утверждал, что в своем плане мирного договора писал об использовании резерва Центробанка России в качестве репараций Украине, что сейчас обсуждается в Палате общин Великобритания. Но на деле в его плане этого пункта нет.
„Жаль, что время интервью было ограничено и нельзя было остановиться на этих вопросах, надо было обсудить и другие темы“, – сказал Х.Х.Луйк.
Однако в интервью Delfi Джонсон рассказал то, о чем раньше нигде не упоминалось, что несколько месяцев сами британские чиновники не соглашались передать Украине 2000 ракет NLAW.
Об том недавно в передаче The Rest is Politics рассказал и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллис. „Документы возвращали 4 раза“, – сказал Джонсон.
Х.Х.Луйк рассказал, что об интервью с Джонсоном начали договариваться еще минувшим летом через помощников этого политика. В переговорах участвовал и посол Эстонии в Великобритании Вильяр Луби.
„Нам повезло, ведь после катастрофически плохих результатов выборов для тори в ноябре правительство либерала Кира Стармера сейчас сильно критикуют в Лондоне. Это, с учетом восстания правых популистов в США, Германии и Франции, разбудило в Джонсоне „политического зверя“. В последних словах интервью он выразил сожаление в связи с тем, что в рядах консерваторов Великобритании произошел раскол“, – сказал издатель.
„Как недавно выяснил The New European, Б. Джонсон мог иметь отношение к появлению негативного твита Элона Маска в адрес Фараджа. Я упомянул об этом мистеру Джонсону, который однако только cказал, что обратил внимание на этот твит. Загадочно и то, что бывший премьер-министр Б. Джонсон не всегда говорил правду в нашем интервью“, - сказал Х. Луйк после.
„И все же, по моему мнению, в темный час российской угрозы странам Балтии не помешал бы такой смелый британский премьер-министр, как Б. Джонсон. Каким бы непостоянным ни был его характер, нам нужна решительная поддержка, в отличие от нерешительных немцев или французов, особенно популистов АдГ или Ле Пен“, - сказал он.