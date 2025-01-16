Х.Х.Луйк заметил, что Джонсон также не всегда говорит всю правду, например, Джонсон на вопрос, почему Великобритания перед войной должна была просить у США разрешения на то, чтобы передать Украине ракеты NLAW (ракеты британско-шведского производства), Джонсон стал отрицать этот факт. Однако факты показывают, что было именно так. Джонсон утверждал, что в своем плане мирного договора писал об использовании резерва Центробанка России в качестве репараций Украине, что сейчас обсуждается в Палате общин Великобритания. Но на деле в его плане этого пункта нет.



„Жаль, что время интервью было ограничено и нельзя было остановиться на этих вопросах, надо было обсудить и другие темы“, – сказал Х.Х.Луйк.