Интервью Delfi c главой Нацбанка Украины: евроинтеграция во время войны - это как операция на открытом сердце бегуна

В то же время под ежедневными обстрелами Украина продолжает процесс евроинтеграции, поскольку это для нее стратегическая цель. Это похоже на операцию на открытом сердце у человека, который бежит марафон, такое сравнение этого процесса привел глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в эксклюзивном интервью Delfi после встречи с литовским Нацбанком в Вильнюсе. Центробанки обменивались опытом. Он также рассказал, почему сложно сдержать инфляцию, об антикризисных мерах и работают ли санкции против РФ. Кошмары центробанкира в Украине сбылись Вы приехали в Литву, в частности, за обменом опытом. Он у вас уникален, хотя и досадный – под обстрелами. Чем поделились с Литвой и что важное услышали от партнеров?

Спасибо за приглашение Национальному банку Литвы. Это возможность не только поделиться опытом, а это важный момент, но и возможность получить необходимую для Нацбанка Украины информацию от коллег, быть в контексте тех событий, которыми живет Евросоюз. Сегодня во время выступлений несколько раз прозвучали аналогии, что ЕС – это дом. Мы соседи. Мы хотели бы быть полноценными жителями этого дома. И мы работаем над этим. В Украине проходит активный процесс евроинтеграции, команда НБУ к нему привлечена. Мы отвечаем за несколько разделов по переговорной позиции. И нам очень важно поддерживать эту связь и контакт, ведь Литва прошла эффективный и довольно быстрый процесс европейской интеграции. Нам любопытно все.

Вместе с тем, я увидел, что и коллегам многое интересно из того, что проживает Украина, опыт, который мы приобрели. И это еще одна возможность донести какие-то важные моменты, связанные с реализацией НБУ нашего мандата в условиях военного положения. Я сегодня сказал коллегам, что, к сожалению, война гораздо ближе к ним, чем может показаться на первый взгляд. Она идет на нашей территории, но она фактически у дверей Евросоюза. Поэтому этот разговор, где Национальный банк рассказывает и о пакете антикризисных мер, и о протоколах безопасности, и о сети Power Banking, функционирующей в условиях блекаута и возможных перебоев со связью, - это все полезные вещи. Монетарная политика в условиях, по сути, беспрецедентной неопределенности, ведь в Украине бушует идеальный шторм, когда все негативные последствия, все страшные, самые страшные сны любого центробанкира в Украине, по сути, материализовались. И, несмотря на это, нам удается быть достаточно эффективными в вопросе поддержки макрофинансовой стабильности и реализации мандата.

Уже почти три года полномасштабной войны с разрушением жизни и экономики, и десятый - войны в целом, в результате чего РФ оккупировала индустриальную жемчужину Донбасс и туристический Крым. Как удерживаете на плаву экономику? Украинская экономика не только удерживается на плаву, она восстанавливается постепенно, шаг за шагом, преодолевая беспрецедентный шок, который спровоцировало полномасштабное вторжение. Последствия были и остаются ощутимыми. Полномасштабное вторжение создало ситуацию, когда украинская экономика фактически за год потеряла треть валового внутреннего продукта. Уровень миграции был рекордным со времен Второй мировой войны. Кто-то покинул Украину, кто-то переселился в другие ее регионы. 7 млн украинцев до сих пор остаются за границей.

Прошлый год позволил нам несколько восстановить экономику. ВВП вырос на 5,3%. В этом году мы прогнозируем рост на 4%. Нам удалось быть эффективными в вопросе преодоления инфляции. Инфляция 2022 года, а это год начала полномасштабного вторжения, составляла почти 27%. На конец прошлого года она была на уровне 5%. В этом году инфляция несколько ускорилась, прогнозируемо ускорилась. Это заставляет Нацбанк реагировать своей политикой на эти факторы для того, чтобы они не разбалансировали инфляционные и курсовые ожидания. Но сейчас мы можем говорить о том, что выстроено эффективное взаимодействие с международными партнерами. Более 100 млрд долларов финансовой поддержки получила Украина за период полномасштабного вторжения. Это позволяет нам быть в эффективными в поддержке макрофинансовой стабильности.

Вместе с тем Украина не только потребляет макрофинансовую помощь. Финансовая помощь от международных партнеров является следствием того, что Украина выполняет взятые на себя обязательства. Ведь, по сути, каждое соглашение, каждый транш, те или иные поступления сопровождаются соответствующими обязательствами, в частности, программа с Международным валютным фондом. Мы уже прошли успешно шесть пересмотров программы с МВФ, это рекорд для Украины. В мирные времена мы дальше трех пересмотров никогда не заходили. Мы достигли соглашения на уровне персонала и надеемся, что Совет директоров МВФ утвердит его через несколько дней. (Совет директоров МВФ утвердил шестой пересмотр программы 20 декабря - Delfi).

Но это дает нам возможность реализовывать, определить план реформ. Следующую повестку дня к следующему пересмотру. Это позволяет быть эффективным и в поиске соответствующих механизмов реализации ключевого мандата Нацбанка, и достигать ощутимых результатов непосредственно. Первая война, когда можно платить с Apple Pay, Google Pay Расскажите подробнее, какие антикризисные меры вы принимали, чтобы стабилизировать экономику? Как они изменились с войной? И какие для вас главные вызовы? В начале полномасштабного вторжения главным вызовом было обеспечить бесперебойную работу системы, поддержать население и бизнес, не потерять доверие. Сама операционная функциональность системы была важной задачей. Был активирован антикризисный пакет, позволивший банковской системе работать даже в самые трудные моменты.

Был активирован пакет кредитной поддержки, были смягчены регуляции, поддержавшие кредитный рынок. Был обеспечен достаточный уровень ликвидности как для банковской системы, так и беспрепятственный доступ клиентов к своим сбережениям. Наверное, это первая и пока единственная война, когда можно было беспрепятственно рассчитываться Apple Pay, Google Pay, карточками. Был активирован целый ряд протоколов бесперебойной работы. Позже первый шок войны заменила экономическая логика принятия решений населением и бизнесом. НБУ начал работать над тем, чтобы постепенно возвращать рыночные механизмы в работу. Ведь в момент полномасштабного вторжения мы вынуждены были ввести ряд жестких ограничений на движение капитала и зафиксировать курс.

Работу по возвращению к нормальности Нацбанк построил через ряд стратегических документов, которые мы разработали и согласовали с международными партнерами. Стратегия смягчения валютных ограничений. Стратегия постепенного перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости курса. Стратегия возвращения к инфляционному таргетированию через механизм гибкого таргетирования инфляции. Стратегия развития кредитования в условиях войны. Эти документы, которые Национальный банк разрабатывал, мы активно коммуницировали в бизнес-среде и для населения, чтобы максимально сокращать зону неопределенности и давать ясность относительно тех предпосылок, над созданием которых работает Нацбанк, а также факторов, которые влияют на динамику принятия наших решений.

Могу сказать, что на сегодня банковская система практически восстановила состояние регуляторной среды, которая существовала до войны. Более того, мы не только восстановили, мы начали вводить европейские регуляции, перешли на новую структуру капитала, восстановили оценку устойчивости, которая предусматривает стресс тестирование по негативному сценарию. Проводим дальнейшее реформирование банковского сектора, усиливаем надзор. Много на самом деле вещей, которые мы реализуем, несмотря на войну, чтобы не останавливать никоим образом динамику евроинтеграции. Ведь у нас нет времени. Я иногда сравниваю тот процесс, который происходит в Украине, с операцией, которую мы делаем человеку, который бежит марафон. И эту операцию мы делаем на его открытом сердце.

Мы не можем остановиться. Мы вынуждены, даже несмотря на войну, постепенно пытаться восстановиться. Мы должны искать для себя новые возможности. Мы должны двигаться в сторону эквивалентности с требованиями Евросоюза. Еще один болезненный вопрос касается повышения налогов. Большой удар пришелся именно на украинские банки. Как они справляются с этим вызовом? Банки справляются неплохо. В прошлом году впервые была задействована windfall tax и банковская система получила одноразовую чрезвычайную повышенную ставку налогообложения в размере 50% налога на прибыль. Вместе с этим решением банковская система стала единственной сферой украинской экономики, в которой была повышена постоянная ставка налога на прибыль с 18% до 25%.

В этом году произошло повторное налогообложение по ставке в 50%. Учитывая то, что банковский сектор демонстрирует, несмотря на войну, рекордные показатели своей эффективности, такое налогообложение не имеет ощутимого влияния на состояние капитализации и не подрывает наши планы по внедрению соответствующих европейских регуляций. Однако мы понимаем, что такое повторное применение налога на прибыль по повышенной ставке может отпугивать потенциальных иностранных инвесторов от банковского сектора, ведь прогнозируемая налоговая политика это один из элементов, который формирует инвестиционную привлекательность. Также мы понимаем, что это в определенной степени может быть фактором, который сдерживает активное развитие кредитования.

Но говорить о том, что сейчас банковская система испытывает какой-то кризис в результате применения этой повышенной ставки налогообложения - нет. Банковская система устойчива, финансовая стабильность обеспечивается, действующие и даже перспективные требования выполняются. Мы видим хорошую тенденцию. Возможно, для некоторых участников рынка понадобится определенная докапитализация, но это не повлияет на устойчивость самого сектора. Инфляция растет быстрее, чем прогнозировали Недавно Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 13 до 13,5% из-за стремительной инфляции. Почему не удается сдержать инфляцию? Ускорение инфляции во втором полугодии 2024 года – в начале 2025 года НБУ прогнозировал. Именно поэтому в июне 2024 года мы приостановили снижение учетной ставки. Мы понимаем, под влиянием каких факторов происходит рост инфляции. Эти факторы имеют временный и исчерпывающий характер.

В первую очередь это более низкие, чем в прошлом году, урожаи, из-за чего увеличилась стоимость сырых продуктов, а затем и цена обработанных. Также в этом году выросли расходы бизнеса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Проще говоря, наши предприятия вынуждены были тратить больше для того, чтобы обезопасить себя от возможных отключений, в том числе закупали генераторы. Соответствующий вклад имела и административная составляющая в инфляции. В то же время мы видели также влияние других факторов. Например, ситуация на рынке труда все еще остается сложной. Понимая, что все эти факторы уже реализовались и уже сегодня оказывают соответствующее влияние на проинфляционную динамику, мы одновременно увидели, что она растет более быстро, чем мы прогнозировали. Инфляция ускорилась по состоянию на ноябрь месяц – 11,2% в годовом измерении. Основной причиной более существенного роста инфляции, чем ожидал как НБУ, так и большинство аналитиков, также является влияние меньшего предложения продовольствия.

НБУ, принимая решение о размере ключевой ставки, реализовал те заверения, которые объявлял на монетарных заседаниях. Мы говорили: если инфляционная динамика продолжит расти быстрее нашего прогноза, мы будем соответствующим образом реагировать инструментами нашей монетарной политики, что, собственно, и произошло. Несмотря на то, что факторы ускорения инфляции носят преимущественно временный характер, мы увидели необходимость отреагировать во избежание разбалансирования инфляционных ожиданий. Поэтому это решение является абсолютно логичным в контексте той политики, которую Нацбанк определил для себя как базовую. В сегодняшних условиях нам нужно обеспечивать привлекательность гривневых активов, чтобы лишить инфляцию опасного импульса, который может соответствующим образом подорвать ожидания.

Совокупность этих факторов дали нам соответствующее основание для того, чтобы повысить уровень ключевой ставки. Мы прогнозируем, что инфляция во втором полугодии следующего года пойдет на спад. Сейчас базовый прогноз предполагает, что инфляция на конец 2025 года будет на уровне примерно 7%. Наше заверение на следующий период заключается в том, что в случае, если признаки устойчивости инфляционного давления и угроза разбалансирования инфляционных ожиданий сохранится, мы продолжим усиление монетарной политики, чтобы держать инфляционные и курсовые ожидания сбалансированными. Еще до начала полномасштабной войны, Украина пользовалась международными дотациями, выполняя евроинтеграционные реформы, в частности. Насколько сейчас ваша страна зависима от международной помощи и какие условия для ее получения являются вызовом для вас? Могли бы партнеры сделать больше?

Я начну со слов благодарности нашим международным партнерам, и, в частности, вашей стране и ее гражданам, за ту поддержку, которую получила Украина. Отдельно, хочу поблагодарить ЕС за последнее решение Евросоюза о макрофинансовой помощи, за решение США о предоставлении займа в размере 20 млрд под будущие доходы от обездвиженных активов. Это существенно уменьшило неопределенность относительно источников и ритмичности поступления и собственно сумм международной финансовой помощи на следующий год. Мы понимаем, из каких источников, в каких объемах, при каких условиях будут поступать средства. Украина и в дальнейшем нуждается в международной финансовой поддержке. В этом году мы рассчитываем, что сумма, которую получит Украина, согласованная заранее с международными партнерами, - будет не менее 43 млрд. В следующем году мы рассчитываем получить 38,5 млрд. Это довольно ощутимые суммы.

Мы видим прогресс в политическом согласовании параметров тех программ, по которым Украина получает финансовую помощь. Это дает возможность Нацбанку быть довольно эффективным в поддержании макроэкономической, макрофинансовой стабильности и удерживать безопасный уровень международных резервов. Мы очень надеемся на то, что договоренности, которые были достигнуты, никоим образом не будут подорваны, ведь Украина со своей стороны выполняет все взятые на себя обязательства. Важным компонентом является программа с Международным валютным фондом. Надеемся, через несколько дней, я уже повторяюсь, Совет директоров МВФ утвердит результаты шестого пересмотра и соглашение на уровне персонала пройдет соответствующее утверждение. Это позволит Украине получить 1,1 млрд долларов от МВФ еще до конца года. Поэтому источники и механизмы, по которым мы рассчитываем получить финансовую помощь на следующий год, более-менее понятны. Важно сохранить достаточный уровень военной поддержки.

Можно ли прогнозировать ощутимый рост экономики? В конце 2022 года Украина зафиксировала спад ВВП на уровне почти 28%. По результатам 2023 года Украина зафиксировала 5,3% роста ВВП. В этом году Нацбанк прогнозирует, что ВВП вырастет на 4%. Базовый сценарий прогноза для следующего года предусматривает рост ВВП на 4,3%. Мы постепенно восстанавливаемся за счет того роста, который есть. Но да, эти темпы не являются достаточными, чтобы говорить о том, что мы восстановили все утраченное в результате войны. Ведь война до сих пор продолжается, а вместе с ней и потери человеческие, экономические, потери в логистике. Нам удалось невероятное - восстановить логистические каналы, которые позволяют Украине экспортировать продукцию. Это вопрос не только экономического восстановления, но и глобальной продовольственной безопасности. Украина сегодня делает очень важное заявление о возможности продовольственной поддержки Сирии. Даже несмотря на войну, мы понимаем, насколько важно оставаться надежным партнером и делать то, на что рассчитывает весь цивилизованный мир - помогать.

Меры, которые были приняты правительством и Нацбанком по активизации возврата экспортной выручки и налаживанию соответствующих механизмов валютного контроля позволили на 20% нарастить поступление экспортной выручки. Это при том, что основные экспортные позиции в этом году были несколько ниже по своей цене, чем в предыдущем. Тем не менее, общий объем экспортной выручки вырос почти на 8 млрд. Мы в НБУ также анализировали долгосрочные сценарии развития Украины. Устойчивый и существенный экономический рост возможен только за счет постоянного повышения уровня производительности и роста инвестиций. Этого можно добиться благодаря реформам и сближению с более развитыми экономиками при сохранении макрофинансовой стабильности. Двигателем этих процессов должна стать евроинтеграция Украины.

В рамках нашего анализа мы рассматривали два сценария развития с помощью модельных симуляций: умеренный и благоприятный, которые, прежде всего, отличаются полнотой реформ и скоростью евроинтеграции. Умеренный сценарий предполагает, что рост ВВП будет на уровне 4% на протяжении десятилетия. Зато быстрая трансформация обеспечит динамичный рост на уровне около 7%. Учитывая это, несмотря на войну, продолжаем продвигаться вперед в приведении требований к финансовому сектору в соответствие со стандартами ЕС. Зима будет нелегкой для украинского населения и бизнеса Из-за нехватки противовоздушной обороны, Россия продолжает уничтожать энергосистему Украины. Какое это имеет влияние на другие сферы? Россияне целенаправленно, начиная с октября 2022 года, разрушают украинскую энергетику. Тогда под ударом были мощности транспортировки и распределения электроэнергии. В этом году россияне атакуют именно производство электроэнергии. Это бесспорно вызов.

Мы понимаем, что зима, которая уже идет, не будет легкой. Растет энергетический дефицит. Сейчас наши энергетики и правительство делают невероятное, пытаясь сбалансировать эту ситуацию, но атаки на энергетику продолжаются. Поэтому мы готовились и продолжаем готовиться к сложной зиме. Конечно, определенный ощутимый эффект от энергетического дефицита был и будет, но Украина пытается сбалансировать свои энергетические потребности как за счет постепенного восстановления разрушенных, так и создания новых энергетических мощностей, определенной диверсификации, но это время, так и за счет импорта электроэнергии в Украину. И это один, наверное, из ключевых на сегодняшний день каналов, которые позволяют покрывать энергетический дефицит.

Но не буду лукавить, ситуация не является простой. Зима не будет легкой. Влияние будет ощутимым. Его чувствуют сегодня и украинское население, и предприятия. Хотя, как мы видим, предприятия во многом имеют успех в обеспечении автономными источниками энергопитания, энергоснабжения. Многие проинвестировали. И это снова свидетельствует о том, что украинский бизнес невероятный в своей способности к адаптации. Санкции против России однозначно работают ЕС принял 15-й пакет санкций против представителей России, Китая и Северной Кореи. Сейчас немало споров на тему, работают ли санкции против России, или страна-агрессор хорошо адаптировалась, потому что продолжает вести войну и захватывать новые территории. Так где же не доработали?

Санкции работают, однозначно. Могут ли они работать эффективнее? Да, могут. Должны ли они работать эффективнее? Да, должны. Потому что соответствующее влияние тех или иных санкционных пакетов ощущает как тот, по отношению к кому они применяются, так и те, кто решается на санкции. Но мы хотим поблагодарить наших международных партнеров за эти санкционные пакеты. Мы видим определенный накопительный эффект от тех санкционных решений, которые принимались ранее. Украинская экономика действительно испытывает именно то влияние, на которое рассчитывали, когда моделировали санкционную политику как политику в соответствии с российской агрессией, ведь санкции должны сделать, что? Максимально обескровить, замедлить, сделать невозможным наполнение источников, за счет которых Россия оплачивает эту войну. И мы видим, что сегодня эти эффекты работают.

Ощутимое влияние на повышение эффективности санкций произошло тогда, когда США заявили о санкциях к компаниям, которые участвуют в схеме обхода санкций, способствуют этому. Мы видим, что это эффект почти одномоментный. После принятия решения банки и соответствующие участники начали реагировать, сужая возможности контакта с российским бизнесом и отказываясь от поддержания деловых отношений. Это важно. Нацбанк Украины глубоко вовлечен в построение эффективной модели санкционной политики. Наша команда не только предлагает те или иные меры, но и активно адвокатирует направления, по которым считаем целесообразным усиливать санкционное давление. НБУ еще в феврале-январе 2023 году предложил Совету нацбезопасности и обороны, украинскому парламенту применить санкции к финансовому, страховому, банковскому секторам, на все платежные организации России, и парламент нас поддержал.

Очень мощным является последний пакет санкционных решений со стороны США, который расширяет сферу его применения и включает в санкционный периметр значительную часть финансовых и банковских учреждений. Мы были и остаемся сторонниками применения санкций ко всему финансовому сектору РФ и максимально ко всем должностным лицам Центробанка России, ведь рассматриваем его как соучастника военных преступлений. Потому что российский рубль и рублевая зона заходят на оккупированные территории сразу после российских военных. Замороженные российские активы и их использование во благо Украины. В какой степени эти они могли бы обеспечить ваши потребности? Здесь позиция однозначна. Мы благодарим за решение в начале войны обездвижить российские активы. Мы остаемся убеждены, что обездвиженные российские активы должны быть источником, за счет которого будут возмещен ущерб Украине, нанесенный войной.

Сегодня размер этих обездвиженных активов по разным оценкам около 300 миллиардов. В то время, когда убытки, которые были подсчитаны быстрым методом с участием Всемирного банка на конец 2023 года, составили около 500 млрд. И это они не учитывают ущерб нанесенный в этом году. То есть всех обездвиженных активов не хватает для того, чтобы покрыть даже официально зафиксированные, подтвержденные убытки еще в прошлом году. Мы очень приветствуем тот факт, что были достигнуты и политические решения, и по состоянию на сегодняшний день уже реализованы четкие договоренности о получении Украиной займа под доходы от обездвиженных активов в размере $50 миллиардов. Это сложное политическое решение, очень сложная транзакционная конструкция. Но по факту это очень важный излом в восприятии обездвиженных активов как чего-то, что не может рассматриваться как источник компенсации.

Этот первый шаг, ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) Loans, займ о котором договорились политические лидеры G7, Еврокомиссия, США заслуживает уважения. С нашей точки зрения это очень и очень важный шаг на пути к тому, чтобы обездвиженные и мобилизованные активы РФ были изъяты на покрытие ущерба, нанесенного Украине этой войной.