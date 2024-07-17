2024.07.17 16:46

Инфраструктура Поцюнского аэродрома признана важной для обеспечения национальной безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pociūnų aerodromas
Pociūnų aerodromas
ФОТО: DELFI / Augustas Didžgalvis

Правительство решило внести имеющие значение для национальной безопасности взлетно-посадочные полосы Поцюнского аэродрома в Пренайском районе в Перечень конкретных объектов и оборудования, важных для обеспечения национальной безопасности.

Этот проект, подготовленный Министерством обороны, в среду поддержал Кабинет министров. Принятое постановление еще будет передано в Сейм.

В конце января этого года правительство приняло решение признать Поцюнский аэродром имеющим стратегическое значение для национальной безопасности.

Учитывая изменившийся статус аэродрома и тот факт, что его инфраструктурой пользуются как гражданские лица, так и Литовская армия, министерство предлагает создать охранную зону для коммуникаций аэродрома. Было решено включить их в Перечень конкретных объектов и оборудования, важных для обеспечения национальной безопасности.

Определенная охранная зона включает в себя взлетно-посадочную и две грунтовые полосы Поцюнского аэродрома и 100 метров от границ территории этого аэродрома.

По данным ведомства, согласно техническим данным, взлетно-посадочная полоса аэродрома пригодна не только для гражданских самолетов L-410 и Ан-2, но и для военных самолетов L-410, C-127J-Spartan, аэродром также используется транспортной авиацией союзников по НАТО.

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