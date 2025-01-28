Инциденты в Балтийском море могут быть связаны с предстоящей синхронизацией с западными электросетями

„Я бы этого не стал исключать. Конечно, эти повреждения кабелей и эта интенсификация кажутся очень странными. Хотя я могу сказать, что подобные инциденты в мире имели место, ранее никто не связывал их с какими-либо злонамеренными действиями. Хотя, конечно, вызывает подозрение такая интенсификация“, - сказал во вторник Д. Яунишкис, отвечая на вопрос Žinių radijas.

По его словам, необходимо принять срочные меры по защите критически важной инфраструктуры на море от действий России.