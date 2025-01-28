Инциденты в Балтийском море могут быть связаны с предстоящей синхронизацией с западными электросетями

„Я бы этого не стал исключать. Конечно, эти повреждения кабелей и эта интенсификация кажутся очень странными. Хотя я могу сказать, что подобные инциденты в мире имели место, ранее никто не связывал их с какими-либо злонамеренными действиями. Хотя, конечно, вызывает подозрение такая интенсификация“, - сказал во вторник Д. Яунишкис, отвечая на вопрос Žinių radijas.
По его словам, необходимо принять срочные меры по защите критически важной инфраструктуры на море от действий России.
„То, что мы видим сейчас, вероятно, связано с теневым флотом России, темным флотом. Это проблема, которая возникла после войны, начатой Россией, то есть после 2022 года, когда против России были введены санкции, (…) причем очень жесткие, и со стороны Америки, и со стороны Евросоюза“, - заявил Д. Яунишкис.
„Затем они начали „выкручиваться“ (...), чтобы иметь возможность обходить санкции, транспортировать нефть, продавать ее на определенных рынках и финансировать ту же войну в Украине“, - утверждает он.
По словам директора ДГБ, суда, повреждающие кабели, технически неисправны, не застрахованы, зачастую им 15-20 лет, они ходят под управлением некомпетентных моряков и, чтобы избежать слежения, отключают GPS.
„Это также грозит экологическими катастрофами – опять же, недавно у нас был случай, когда у судна (...) просто возникли серьезные технические проблемы с двигателями, оно просто дрейфовало. (…) Если бы однажды такое судно сломалось, сколько нефти вылилось бы в Балтийское море“, - отметил Д. Яунишкис.
В Рождество прекратили работу подводные электрические и телекоммуникационные кабели в Балтийском море, соединяющие Финляндию и Эстонию.
По предварительным данным финских сотрудников, основной версией повреждения электросоединения EstLink 2 является диверсия, так как 25 декабря, помимо электросоединения, в море были оборваны еще 3 кабеля.
Похожий инцидент был зафиксирован в Балтийском море в ноябре, когда были оборваны два телекоммуникационных кабеля между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией. Предполагается, что их намеренно оборвало китайское судно Yi Peng 3, которое в тот момент находилось в Балтийском море недалеко от места инцидента.