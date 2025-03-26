Инцидент на полигоне в Пабраде: в американских СМИ появилась новая информация

„Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Они пропали во время учений“, – сообщает посольство США на своей странице в Facebook.
Сообщается, что поиски ведут американские военные вместе с литовскими ВВС, правоохранительными органами и другими службами. Сейчас ведется поисково-спасательная операция.
Генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил Литовскую армию за усилия в поисках пропавших военных.
„Я хотел бы лично поблагодарить Литовскую армию и первых спасателей, которые быстро помогли нам в поисковых операциях“, – сказал он.
„Именно такая командная работа и поддержка демонстрируют важность нашего партнерства и нашей человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на своих плечах“, – продолжил Костанца.
Информацию об инциденте постоянно докладывают президенту Гитанасу Науседе и премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу. По данным Департамента полиции, сообщение о том, что военные пропали, появилось 25 марта, в 19 ч.
На полигоне в Пабраде 25 марта проходили учения.
Американские СМИ: военные могли утонуть в болоте
Пропавшие во время учений военные вместе с транспортным средством могли утонуть в болоте, пишет The New York Times, цитируя американского офицера, служащего в Европе.
По словам офицера, четверо военных ехали на ремонтно-эвакуационной машине M88, это огромный грузовик, который вывозит с поля боя танки.
По словам офицера, американские военные поехали за другим транспортным средством, однако могли съехать с дороги и упасть в болото. Военные, скорее всего, не смогли выбраться из M88, когда машина погрузилась в воду.