Инцидент на полигоне в Пабраде: в американских СМИ появилась новая информация

Что известно? Во вторник появилась информация о том, что во время учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничном транспортном средстве;

В среду армия сообщила, что возможное место происшествия установлено, ведутся поиски и спасательная операция;

Операцию возглавляет Литовская армия, в ней участвуют пожарные-спасатели и другие ведомства. Задействованы вертолеты ВВС и СОГГ;

Посольство США сообщило, что пропали военные 1 и 3 пехотных дивизий;

По данным источников, американские военные погибли;

Глава Минобороны едет на полигон в Пабраде.

„Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Они пропали во время учений“, – сообщает посольство США на своей странице в Facebook.

Сообщается, что поиски ведут американские военные вместе с литовскими ВВС, правоохранительными органами и другими службами. Сейчас ведется поисково-спасательная операция.

Генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил Литовскую армию за усилия в поисках пропавших военных.

„Я хотел бы лично поблагодарить Литовскую армию и первых спасателей, которые быстро помогли нам в поисковых операциях“, – сказал он.