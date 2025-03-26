2025.03.26 20:48

Инцидент на полигоне в Пабраде: в американских СМИ появилась новая информация

 
важнейшие факты: что известно
ELTA
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Generolo Silvestro Žukausko poligonas
Generolo Silvestro Žukausko poligonas
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

Во вторник вечером на полигоне в Пабраде пропали четверо американских военных и гусеничное транспортное средство. Посольство США сообщило, что пропали военные 1 и 3 пехотных дивизий. Инцидент произошел во время тактических учений. The New York Times сообщает, что американские военные на гусеничном транспортном средстве могли утонуть в болоте.

Что известно?

  • Во вторник появилась информация о том, что во время учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничном транспортном средстве;

  • В среду армия сообщила, что возможное место происшествия установлено, ведутся поиски и спасательная операция;

  • Операцию возглавляет Литовская армия, в ней участвуют пожарные-спасатели и другие ведомства. Задействованы вертолеты ВВС и СОГГ;

  • Посольство США сообщило, что пропали военные 1 и 3 пехотных дивизий;

  • По данным источников, американские военные погибли;

  • Глава Минобороны едет на полигон в Пабраде.

„Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Они пропали во время учений“, – сообщает посольство США на своей странице в Facebook.

Сообщается, что поиски ведут американские военные вместе с литовскими ВВС, правоохранительными органами и другими службами. Сейчас ведется поисково-спасательная операция.

Генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил Литовскую армию за усилия в поисках пропавших военных.

„Я хотел бы лично поблагодарить Литовскую армию и первых спасателей, которые быстро помогли нам в поисковых операциях“, – сказал он.

„Именно такая командная работа и поддержка демонстрируют важность нашего партнерства и нашей человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на своих плечах“, – продолжил Костанца.

Информацию об инциденте постоянно докладывают президенту Гитанасу Науседе и премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу. По данным Департамента полиции, сообщение о том, что военные пропали, появилось 25 марта, в 19 ч.

На полигоне в Пабраде 25 марта проходили учения.

M88 šarvuotoji evakuacijos mašina

Американские СМИ: военные могли утонуть в болоте

Пропавшие во время учений военные вместе с транспортным средством могли утонуть в болоте, пишет The New York Times, цитируя американского офицера, служащего в Европе.

По словам офицера, четверо военных ехали на ремонтно-эвакуационной машине M88, это огромный грузовик, который вывозит с поля боя танки.

По словам офицера, американские военные поехали за другим транспортным средством, однако могли съехать с дороги и упасть в болото. Военные, скорее всего, не смогли выбраться из M88, когда машина погрузилась в воду.

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