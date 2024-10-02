Империя-зомби. Что ждет соседей России и мир, если Путин не проиграет войну

„Прежде всего, Путин начал эту полномасштабную агрессию с ультиматума НАТО: я, дескать, не нападу на Украину, если вы выведете войска НАТО с территории новых членов альянса [вступивших в альянс в течение последних 30 лет – Delfi]. Если Кремль не остановить, он продолжит выдвигать ультиматумы и проводить красные линии в НАТО, которая по-прежнему называет себя самым мощным военным альянсом в мире. Кроме того, уже попытки удовлетворить Путина миром на его условиях уже были: Абхазия, Приднестровье, Крым... Это его не остановило, так же, как и Мюнхенское соглашение в свое время не остановило Гитлера. Наконец, если НАТО и весь цивилизованный мир не смогут противостоять путинской агрессии, то международное право окажется беззубым. Оно больше не будет связывать Москву, Пекин или любого другого диктатора, понимающего только силу“, – считает литовский депутат.