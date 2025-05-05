Именем Витаутаса: консерваторы предлагают строить линию обороны на границе с РФ и Беларусью за миллиард

„Наша военная инженерия возродилась, наша военная инженерия обрела новое дыхание. Сегодня мы предлагаем другую идею, другое направление, как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, чтобы он столкнулся с огромными препятствиями, чтобы мы замедлили его продвижение. Без сомнения, этот план дополнил бы всю нашу оборонительную стратегию“, - заявил председатель партии Лауринас Кащюнас на пресс-конференции, организованной СО-ХДЛ в понедельник.