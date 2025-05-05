Именем Витаутаса: консерваторы предлагают строить линию обороны на границе с РФ и Беларусью за миллиард

„Наша военная инженерия возродилась, наша военная инженерия обрела новое дыхание. Сегодня мы предлагаем другую идею, другое направление, как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, чтобы он столкнулся с огромными препятствиями, чтобы мы замедлили его продвижение. Без сомнения, этот план дополнил бы всю нашу оборонительную стратегию“, - заявил председатель партии Лауринас Кащюнас на пресс-конференции, организованной СО-ХДЛ в понедельник.
„По нашим расчетам, речь идет о сумме около 1 млрд евро, если мы установим такую систему там, где она необходима. Но, конечно, эта потребность – в планировании армии“, - подчеркнул он.
По словам Л. Кащюнаса, процесс возведения линии обороны займет до двух лет.
„Это действительно вопрос года или двух. По сути, это будет зависеть от юридических вопросов“, - сказал консерватор.
Четыре линии обороны – от противопехотных мин до противовоздушной обороны
По словам отставного лейтенанта Литовской армии Владаса Сакалаускаса, представившего эту идею, линия обороны имени Витаутаса Великого будет состоять из четырех частей.
Первая линия будет представлять собой зону, контролируемую пограничниками, с „зубами дракона“, противопехотными и противотанковыми минами, колючей проволокой и противотанковыми рвами.
В то время, по словам В. Сакалаускаса, попасть во вторую можно было бы с помощью прорытого под землей туннеля. Помимо колючей проволоки, эта линия также будет содержать взрывные устройства и военные позиции.
Третья линия обороны будет состоять из мобильных бронетанковых групп, в состав которых войдут литовские боевые машины пехоты Vilkas (Волк) и гусеничные бронемашины союзников. Свои функции также выполняли бы бронированные машины радиоэлектронной борьбы.
„Например, противник концентрируется в определенном месте, там ведется артиллерийский огонь и готовится прорыв. Эти мобильные группы, находясь на расстоянии 30-40 километров, могут быстро и эффективно подойти к месту, где вероятен прорыв через границу“, - сказал В. Сакалаускас.
Четвертая линия будет включать системы ПВО NASAMS и самоходную артиллерию большой дальности.
„Любую линию обороны всё де можно прорвать, но за это время армия мобилизуется, поднимается авиация, истребители, и в течение получаса они могут „тушить“ эти силы сверху“, - подчеркнул В. Сакалаускас.
В августе прошлого года в Пабраде был открыт первый парк средств контрмобильности.
При этом до конца 2027 года планируется осуществить проектирование и восстановление до первоначальных технических параметров около 280 километров мелиоративных канав и регулируемых водотоков в юго-западной части страны. За это будут отвечать муниципалитеты Шакяйского, Вилкавишкского и Мариямпольского районов.
Также до 31 декабря 2027 года на предусмотренных армией участках дорог планируется сформировать лесополосы и оборудовать другие меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
Со своей стороны премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, комментируя предложения консерваторов по развитию линии обороны имени Витаутаса Великого, в понедельник заверил, что все необходимые решения для строительства укреплений уже приняты, и ведутся закупки.
В прошлом году Министерство обороны заявило, что намерено создать в стране в общей сложности 27 парков мер контрмобильности, в которых разместятся основные инженерные преграды – „зубы дракона“, сборные „ежи“, „испанские лошади“ и дорожные заграждения.
Тогда Л. Кащюнас говорил, что на приобретение мер по противодействию мобильности в течение десятилетия потребуется 600 млн евро.