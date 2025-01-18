Идея белорусской оппозиции вызвала ярые дискуссии: давайте отделим врагов от друзей

Сообщается, что Витис и Погоня очень похожи, визуально их можно различить только по кресту на щите. Консерваторы уже обратились в МИД. В обращении сказано, что министерство должно проанализировать информацию и принять меры, чтобы на паспортах новой Беларуси литовские символы не используют.
МИД заявил, что Литва в осуществлении этой идеи не участвует.
„На паспорте демократической Беларуси герб Литовского государства „Витис“ не используется“, – заметил МИД.
Депутат консерваторов Аудронюс Ажубалис сказал, что они ждут письменный ответ МИД, который могут обсудить на заседании комитета.
„Второй момент, когда речь идет об агрессивной политике белорусской оппозиции в отношении истории, мы видим, что это политическое действие. История такая, какая есть, и белорусы за века не создали свою отдельную государственную структуру. А государственная структура позволяет утверждать, что такой знак был. Но этого нет и не было“, – сказал Ажубалис.
По словам консерватора, утверждение, что это белорусский символ - „умывание рук“.
„Это определенная манипуляция (белорусской) оппозиции, которая совпадает с теорией псевдолитвинизма. Я тут не вижу разницы“, – продолжил консерватор.
Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Витис Юрконис сказал, что на паспорте изображен не литовский Витис, а „Погоня“.
„И если бы специалисты по геральдике посмотрели на Погоню, то увидели бы разницу. Что говорят о стилизации Витиса и т.п., то Бемнедиктас Вангас на таком ездит, и мы этим гордимся. <...>
Мне кажется, что та общность ВКЛ, если это общий момент с двух сторон, когда обе стороны хотят лелеять историю ВКЛ и противопоставить ее всей кремлевской агрессии - это неплохо. Тем более, то и для Украины Витис не чужд. <...> То, что это объединят наш регион, а не разделяет. В интересах Литвы говорить об этом“, – сказал политолог.
Он согласился, что слышатся голоса маргиналов, занимающиеся политикой „разделяй и властвуй“. Но если понимать белорусских демократов, можно понять все нюансы и разницу, сказал Юрконис.
„Надо как-то сказать, что мы должны разделять врагов и друзей. Белорусский режим, Александр Лукашенко - наш враг. Белорусские демократы - это те,, с кем мы можем и должны говорить. Даже если бы не с ними не говорили, будет пытаться говорить кто-то другой“, – сказал Юрконис.
Он заметил, что не сомневается - команда Светланы Тихановской не пытается перенять историю Литвы.
„Мы должны помочь белорусским демократам, а не пытаться раздавить их вместе с силами Кремля или Лукашенко“, – сказал Юрконис.
Ажубалис удивлялся, что белорусские демократы письменно „не хотят развеять сомнения“.
„Мне кажется, это просо, взял и написал заявление...И прекратились бы разные попытки официального Минска или Москвы. Мы бы все видели, что демократическая оппозиция - не оружие в руках литвинистов“, – сказал политик.
„Еще один момент, который меня огорчает, как я понимаю из СМИ, что может не получилось бы то, что наблюдаем сейчас. Но в бывшем правительстве появились люди, которые, быть может, подтолкнули госпожу Тихановскую и ее соратников действовать таким образом, создавать такой, а не иной документ. Я могу лишь сожалеть“, – сказал Ажубалис заметив, что такие вопросы должны были обсудить на заседании Комитета иностранных дел.
Ажубалис сказал, что символический паспорт, может, и нужен, но „не надо зариться на символы других стран“.
Юрконис, отвечая на вопрос, не стоит ли белорусской оппозиции развеять сомнения, сделав ясное заявление, сказал, что было немало заявлений о Вильнюсе и литвинизме.
„Вопрос в том, что некоторым политикам,некоторым людям этого кажется недостаточно? Я думаю, что вся эта ситуация - стресс-тест как для литовского, так и для белорусского демократического общества, нашему двустороннему сотрудничеству. Я думаю, что мы сдадим этот тест. Но есть некоторая искусственность в этом конфликте. <...> Когда появляется политика клина, надо вспомнить, на чьей мы стороне, на какой хотим быть. Я уверен, что белорусские демократы хотят быть на стороне Европы и ВКЛ, там, где находится сейчас Литва, Польша и Украина“, – сказал политолог Юрконис.