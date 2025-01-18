Идея белорусской оппозиции вызвала ярые дискуссии: давайте отделим врагов от друзей

„Мне кажется, это просо, взял и написал заявление...И прекратились бы разные попытки официального Минска или Москвы. Мы бы все видели, что демократическая оппозиция - не оружие в руках литвинистов“, – сказал политик.

„Еще один момент, который меня огорчает, как я понимаю из СМИ, что может не получилось бы то, что наблюдаем сейчас. Но в бывшем правительстве появились люди, которые, быть может, подтолкнули госпожу Тихановскую и ее соратников действовать таким образом, создавать такой, а не иной документ. Я могу лишь сожалеть“, – сказал Ажубалис заметив, что такие вопросы должны были обсудить на заседании Комитета иностранных дел.