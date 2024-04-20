И оппоненты и соратники с уважением вспоминают Киркиласа: воспоминания Кубилюса

Дуэт этих политиков коротко называли 2K. Сейчас остался только Кубилюс.
Консерватор сказал, что новость о смерти Киркиласа для него была неожиданной.
"На самом деле Гедиминас в определенном смысле был уникальным политиком. Мы с ним могли быть и настоящими политическими оппонентами, довольно ярыми, в зале заседаний или во время дебатов. Но вместе с тем мы были настоящими единомышленниками, нередко и соратниками в важных для государства или сфере геополитики делах. У него была такая особенность - прислушаться, услышать, самому сформулировать важные вопросы, убедить своих левых соратников, это было важно во все годы независимости", – сказал Кубилюс.
Пик 2K пришелся на тот период, когда Киркиласу пришлось занять пост премьер-министра, а сделать это можно было только с помощью консерваторов правительству меньшинства.
"Но и до этого и после у нас с ним было немало совместных политических и геополитических проектов. Один из них очень хорошо помню, когда после оккупации Крыма мы занялись инициативой осуществления плана Маршалла для Украины, тогда мы вместе объехали, облетели много крупных западных столиц. Это привело к нашему сближению мыслями и идеями в последние примерно 15 лет", – сказал Кубилюс.
Политик молодому поколению рекомендует брать пример с Киркиласа, который понимал свою ответственность и умел идти на компромиссы, искать консенсус.
"Политика есть политика. Важно быть оппонентом, критиковать, но одного хочу пожелать, чтобы если пришли серьезные вызовы в страну или в Европу, то чтобы могли понять свою ответственность и искали консенсуса. В этом смысле Киркилас был лучшим примером не только для левых, но и для всей Литвы", – сказал Кубилюс.
Он заметил, что Киркилас никогда не жаловался на здоровье.
"Мы все видели, что он курил свою трубку, как паровоз. Его трубка - часть политического фольклора. Но он всегда играл в теннис, я слышал его приключения на рыбалке. Как-то все неожиданно случилось", – сказал Кубилюс.
Портал Delfi сообщал, что о смерти Киркиласа стало известно 20 апреля утром.