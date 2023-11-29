Хрупкое равновесие перед бурей. В России нарастают антивоенные настроения

Однако очевидно, что пока российская армия хорошо справляется лишь с удержанием линии фронта в Украине. В то же время, как продемонстрировало недавнее выступление Путина на дистанционном саммите G20, заканчивать войну Россия не намерена.

Экономическая ситуация в России тоже не улучшается. ЦБ РФ прогнозирует инфляцию на конец года в 7-7,5%. Его председатель, Эльвира Набиуллина, заявила, что рост цен превысил "безобидный уровень". Однако, по данным опроса, проведенного по заказу того же ЦБ, наблюдаемая инфляция составила 15,1% — максимального значения с конца прошлого года. Если ЦБ ожидает в следующем году инфляцию в 4-4,5%, то ожидания россиян почти в 3 раза хуже — по результатам того же опроса, они ждут инфляции в 12,2%. Судя по поведению российского ЦБ, он тоже не ждет выполнения собственного прогноза — в конце октября он повысил кредитную ставку до 15% и намерен повышать ее и дальше.