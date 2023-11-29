Хрупкое равновесие перед бурей. В России нарастают антивоенные настроения

Путин против войны
Ожидается, что Владимир Путин заявит о своем выдвижении в президенты 14 декабря, на запланированном, по сведениям источников РБК, его главном пропагандистском шоу — ежегодной "Прямой линии". На ней Путин обычно отвечает на заранее согласованные вопросы специально отобранных "простых россиян". В этом году это шоу будет совмещено с еще одним — "большой пресс-конференцией", на котором он тоже отвечает на заранее согласованные вопросы отобранных журналистов. Через три дня после "прямой линии" — 17 декабря — пройдет съезд путинской партии "Единая Россия". Он будет посвящен только одному — поддержке кандидата Путина.
Обе эти даты находятся между 8 и 18 декабря — между этими числами Совет Федерации РФ по закону должен назначить дату проведения новых президентских выборов.
Военная повестка в предвыборной риторике Кремля отсутствует. В качестве тезисов предвыборной агитации Путина, которая начнется после его выдвижения, источники подконтрольных российских медиа в Кремле называют что угодно, только не войну в Украине.
Российские власти в экстремальной форме вернулись к гомофобной повестке. Российский Минюст хочет объявить ЛГБТК+ "экстремистской организацией". Госдума намерена запретить аборты. Навязчивая гомофобия свойственна российскому обществу, а за кандидата, который запретит аборты, по данным опроса социологической службы Russian Field, готовы проголосовать 49% россиян.
Путин знает о непопулярности войны и старается маргинализировать ее в своей предвыборной риторике, но после победы вернется к идее новой волны мобилизации.
- приглашенный исследователь Калифорнийского университета в Беркли Илья Будрайтскис
Соперниками 71-летнего Путина станут, скорее всего, обычные статисты — 79-летний Геннадий Зюганов от КПРФ, 55-летний Леонид Слуцкий от ЛДПР и лидер "Справедливой России" 70-летний Сергей Миронов. Интересно, что по данным "Медузы", Кремлю пока не удалось заставить принять участие в выборах лидера марионеточной право-либеральной партии "Новые люди", бизнесмена 57-летнего Алексея Нечаева. В сентябре в Кремле якобы обсуждалась возможность участия в выборах бывшего главного редактора "Эха Москвы" 68-летнего Алексея Венедиктова в качестве подконтрольного "либерального" кандидата.
Возраст кандидатов важен — в Кремле обеспокоены тем, что, по опросам независимой службы Russian Field, за кандидата старше 70 лет не готовы голосовать 68% избирателей. Большим антирейтингом пользуются только представители ЛГБТК+.
Соперники против войны
Пока о намерении выдвинуться заявили совсем другие политики. Первым от карликовой праволиберальной партии "Гражданская инициатива" выдвинулся малоизвестный оппозиционный политик Борис Надеждин. И он, и лидер партии, финансист Андрей Нечаев, выступают против вторжения в Украину.
Оба — не чужие для Кремля. В 1998 Надеждин успел поработать помощником Сергея Кириенко, нынешнего замглавы администрации Путина. Нечаев с 1993 по 2013 год возглавлял госбанк "Российская финансовая корпорация". В 2018 году партия Нечаева уже поставляла Кремлю марионеточного кандидата в президенты — Ксению Собчак.
Еще одним "либеральным" антивоенным кандидатом может стать Григорий Явлинский, основатель старейшей леволиберальной партии "Яблоко". С первых дней вторжения в Украину Явлинский и его партия выступают за немедленное прекращение огня.
В конце октября "Яблоко" даже распространило сообщение о встрече Явлинского с Владимиром Путиным. На ней якобы обсуждалась "необходимость соглашения о прекращении огня" в Украине. Пресс-служба Кремля факт встречи не подтвердила. Он намерен собрать 10 миллионов подписей за свою кандидатуру в качестве демонстрации антивоенных настроений в российском обществе. Явлинский уже много лет выступает в российской политике в роли мальчика для битья. На прошлых выборах Кремль дал ему 1,05% голосов. Однако, по опросу все того же Russian Field, за 180 дней до выборов президента его рейтинг составляет рекордные 9%.
Последним прямо из тюрьмы в Лефортово заявил о своем выдвижении находящийся под следствием по обвинению "в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Стрелков-Гиркин — неформальный лидер "партии войны". Статус подследственного выдвигаться ему не запрещает.
Российский леволиберальный политик в изгнании Наталья Шавшукова объясняет появление таких кандидатов обычной предвыборной политикой Кремля:
Во время выборов они обычно ведут себя более либерально, но после усиливают репрессии.
Она не сомневается, что после своей гарантированной победы репрессии могут обрушиться и на тех, кого Кремль терпит сейчас, например, на антивоенных кандидатов.
Каждый из этих "кандидатов" может быть легко не допущен до выборов Кремлем. Однако важно, что двое из них выступают за прекращение вторжения в Украину, а третий фактически считает ее проигранной.
И хотя Кремль фактически объявил, что намерен подтасовать результат президентских выборов так, чтобы Путин получил более 75% голосов, дальнейшее развитие событий ему может подпортить главный конкурент, не заявивший о своем выдвижении — развязанная им самим война в Украине (или, на языке Кремля, "специальная военная операция", СВО).
Желание мира
Отношение к ней в российском обществе становится все более негативным, это подтверждают и опросы общественного мнения самых разных исследовательских организаций.
До сих пор результаты любых опросов общественного мнения в России подвергались серьезной критике. Эксперты утверждали, что их результаты искажены, поскольку в условиях войны и диктатуры опрошенные склонны давать ответы, одобряемые властями — демонстрировать лояльность в страхе перед наказанием. Нынешние результаты опросов показывают, что репрессии больше не оказывают решающего влияния на ответы респондентов.
В конце октября-ноябре сразу несколько российских поллстеров — служба "Russian Field", "Левада-центр", независимый проект "Хроники" опубликовали данные последних исследований общественного мнения о войне в Украине. Все они зафиксировали значительный рост антивоенных настроений.
Самым показательным является опрос социологической службы Russian Field, проведенный в конце октября.
Отметим, что Russian Field сотрудничает с близким к Кремлю политологом Ильей Гращенковым, выступающим в роли сторонника мира. Кроме того, глава главного государственного поллстера ВЦИОМ Валерий Федоров в конце сентября заявлял в интервью РБК, что сторонников войны в РФ всего 10%. Впрочем, в официальных отчетах ВЦИОМ продолжает демонстрировать высокий уровень поддержки войны.
Прямой вопрос "Поддерживаете ли вы СВО?", исследователи Russian Field не задают. Но декларативная лояльность никуда не делась — 56% опрошенных заявляют, что "СВО" развивается успешно, 60% выступают за продолжение наступления, 66% — за удержание нынешних позиций, а вывод войск поддерживают только 32%.
Однако, по данным опроса, число сторонников самой идеи перехода к мирным переговорам впервые превысило число противников (48% против 39%). Если же опрошенным предлагают эту идею в виде возможного решения Путина остановить военные действия и подписать мирное соглашение, ее поддержка увеличивается до 74%. Уровень выше (75%) наблюдался лишь год назад, сразу после первой волны "частичной мобилизации" в России.
58% респондентов Russian Field выступают против проведения второй волны мобилизации. За — лишь 11%. У 61% респондентов вторая волна мобилизации вызывает только негативные эмоции. Опрошенным предлагают поддержать возможное решение Путина о мобилизации, то есть продемонстрировать лояльность режиму. Но и в этом случае большинство (53%) выступает против нее. Упоминание Путина увеличивает число твердых сторонников мобилизации лишь до 18%.
Кроме того, согласно исследованию, россияне не ждут от продолжения операции ничего хорошего — 43% опрошенных ждут ухудшения материального положения. Ожидающих его улучшения в два раза меньше — 21%.
Важно отметить, что пропаганда перестала оказывать решающее воздействие на настроения в обществе. Заявлениям властей о войне в Украине не доверяют 50% россиян. Доверие к ним сохраняют пока 44%.
Бывший доцент Высшей школы экономики, историк и профсоюзный деятель Павел Кудюкин, живущий в Москве, подтверждает, что в российском обществе нарастает усталость и раздражение от войны, а социально-экономическая ситуация для большинства населения ухудшается:
От Путина ждут, что он закончит войну. Если он этого не сделает, россияне будут разочарованы.
Неустойчивое равновесие
В распоряжении Delfi находится также аналитический отчет "Левада-Центра", основанный на исследованиях последних нескольких месяцев.
Как ранее писал Delfi, исследователи этой организации известны своим откровенно негативистским отношением к соотчественникам. Но и они отмечают рост антивоенных настроений.
Авторы отчета, директор "Левада-Центра" Денис Волков и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников, обращают внимание, что 72% респондентов выступают за немедленное прекращение огня. Колесников и Волков пишут, что хотя уровень поддержки "СВО", по их данным, составляет 75%, Путин "покупает" поддержку с помощью пропаганды и денежных подачек, которые могут закончиться (в следующем году впервые в современной России военные расходы превысят затраты на социальную политику — ред.)
"Нынешние сторонники "спецоперации" в случае смены власти и ее политики могут очень быстро поменять мнение", — предупреждают исследователи "Левада-центра", до этого неоднократно утверждавшие, что поддержка путинского режима в России крепка как никогда.
"Общество находится в хрупком неустойчивом равновесии, — оценивает положение для Delfi соавтор доклада "Левада-Центра" Андрей Колесников, остающийся в России. — Режим держится на пассивном конформизме, но люди хотели бы жить мирно, без тревожащих из внешних факторов". По его мнению, россияне не готовы ни воевать, ни протестовать, а лишь пытаются держаться за остатки нормальности. И власти это понимают, пока отказываясь от военной мобилизации.
Колесников не сомневается, что Путин получит на выборах высокий результат:
Но если власти воспримут его как мандат на разрушение хрупкого равновесия, это будет большой ошибкой. Если Путин начнет тянуть людей в окопы в массовом порядке, введет военное положение, закроет границы, никто не знает, какова будет реакция россиян. Это очень рискованно.
В качестве манифестации такого развития событий он приводит выступления жен и матерей мобилизованных, требующих установить точные сроки службы для российских военных.
Боязнь вторжения
Опубликованные в последние дни данные 11-й волны опросов независимого исследовательского проекта "Хроники" менее оптимистичны, но и они демонстрируют, что война теряет поддержку в российском обществе. По данным "Хроник", она составляет 52% — самый низкий показатель с начала вторжения в Украину.
В то же время, 40% поддержали бы решение Путина вывести войска из Украины и начать переговоры о перемирии даже без достижения "изначальных целей спецоперации", то есть, фактически, в случае поражения. Не поддержали бы такое решение 33% опрошенных.
Результаты опроса показывают, что российские "силовики" солидарны в поддержке вывода войск с "народом". 40% военных, полицейских и сотрудников ФСБ, то есть тех, кто должен составлять опору режима, высказываются за вывод войск. Число намеренных продолжать сражаться среди них меньше — 37%, но все еще высоко.
"Российское общество устало от войны, но пока не понимает, ни как может выглядеть победа, ни что такое поражение", — говорит Delfi основатель международного социологического проекта ExtremeScan Елена Конева, участвующая в работе "Хроник".
Большинство уверены, что украинцы в случае вывода украинских войск обязательно придут на российскую землю. Но многие считают, что ничего в их жизни особо не изменится. В любом случае, люди ждут прекращения огня и возвращения близких с войны. Люди устали от страхов и волнений.
- Елена Конева
По ее словам, для опрошенных жизнь выглядит стабильной, но у большинства присутствует пока неяркое общее чувство, что она становится хуже.
Елена Конева уверена, что недовольство войной нарастает и в какой-то момент выльется в протесты, но они будут скорее в защиту воюющих мужчин или с требованиями решения экономических проблем.
В различных регионах уровень поддержки вывода войск, по данным "Хроник" колеблется. Удивительно, но в приграничных с Украиной российских регионах, где исследователи зафиксировали самый высокий уровень опасений вторжения ВСУ в случае вывода войск из Украины, число сторонников вывода войск и продолжения СВО равны друг другу — по 36% заявляют о поддержке одного из вариантов.
Большинство опрошенных "Хрониками" (47%) не поддерживают беспрецедентное (на 70% — ред.) увеличение военных расходов России в следующем году. Они считают, что при дефицитном бюджете тратить деньги надо на социальную сферу. Только 25% поддерживают увеличение военных расходов. 45% считают первоочередными социальные расходы, и лишь 26% — военные.
От увеличения военных расходов в следующем году большинство (53%) не ждет никакого улучшения своего материального положения, а 28% ожидает его ухудшения. Лишь 5% ожидают, что увеличение военного бюджета принесет им выгоду. Большинство (44%) уверены, что рост расходов на войну принесет экономике РФ вред (20%) или никак на нее не повлияет (24%).
Опрос также показывает, что влияние государственной пропаганды, приравнивающей нападение на Украину к войне с нацистской Германией, не работает. Большинство опрошенных (от 45% до 49%) не считают, что роль России в этом конфликте похожа на роль СССР во Вторую мировую.
Затишье перед бурей
Российские власти находятся в заложниках антивоенных настроений граждан. Именно по этой причине президентская предвыборная кампания в России, обычно начинавшаяся еще летом, сейчас фактически не ведется. Вторая волна мобилизации так и не состоялась. Число добровольцев тоже явно неудовлетворительное. По свидетельствам очевидцев, очередей в призывных пунктах не наблюдается, несмотря на то, что желающих заманивают деньгами. Призывников, которых запрещено направлять на фронт, заставляют переходить на контрактную службу под страхом смерти. Российские власти проводят массовые облавы на мусульман, силой отправляя их на войну.
Однако очевидно, что пока российская армия хорошо справляется лишь с удержанием линии фронта в Украине. В то же время, как продемонстрировало недавнее выступление Путина на дистанционном саммите G20, заканчивать войну Россия не намерена.
Экономическая ситуация в России тоже не улучшается. ЦБ РФ прогнозирует инфляцию на конец года в 7-7,5%. Его председатель, Эльвира Набиуллина, заявила, что рост цен превысил "безобидный уровень". Однако, по данным опроса, проведенного по заказу того же ЦБ, наблюдаемая инфляция составила 15,1% — максимального значения с конца прошлого года. Если ЦБ ожидает в следующем году инфляцию в 4-4,5%, то ожидания россиян почти в 3 раза хуже — по результатам того же опроса, они ждут инфляции в 12,2%. Судя по поведению российского ЦБ, он тоже не ждет выполнения собственного прогноза — в конце октября он повысил кредитную ставку до 15% и намерен повышать ее и дальше.
"Это затишье перед бурей", — говорит Delfi левый российский политик в изгнании Михаил Лобанов. Он не сомневается, что Кремль подтасует результаты выборов, а затем пойдет на эскалацию ситуации — вторую волну мобилизации, что вызовет, по его словам, серьезный кризис.
Сама президентская кампания, по его мнению, может стать дополнительным раздражителем для общественного мнения — оптимистические заявления властей расходятся с ежедневным опытом людей, наблюдающих постоянный рост цен в магазинах. Он считает, что российской оппозиции нужно призывать не голосовать против Путина, а побуждать россиян к какому-либо видимому антивоенному солидарному действию — например, являться на голосование в какое-либо определенное время.
"Ситуация в России имеет высокий потенциал неуправляемости", — считает Илья Будрайтскис. Он уверен, что антивоенные настроения в России будут расти и в случае продолжения мобилизации, могут вылиться в протесты. Однако он считает, что они могут приобрести форму, напрямую не связанную с войной.
Наталья Шавшукова также ожидает возможных протестов и считает, что ситуация в России становится все более непредсказуемой, и протесты против продолжения войны могут начаться и под лоялистскими лозунгами: "Никто в 1789 году не мог сказать, что Великая французская революция начнется завтра".
Впрочем, оппозиционный политик Юлия Галямина, живущая в Москве, предупреждает, что при всем раздражении от войны, россияне запуганы репрессиями. Она пока не видит предпосылок для массовых протестов. "Ситуация не похожа на революцию 1917 года", — говорит она.