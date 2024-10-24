Христо Грозев: Утечки российской разведки показывают, что Путин хочет сфальсифицировать результаты выборов в Грузии и за этим последует кровопролитие

Однако за последний год стратегия российских разведчиков, похоже, изменилась и переключилась — или была дополнена — прямым массовым вербовочным процессом граждан для участия в подкупе голосов. Это делалось как на месте в Молдове (мы выявили группы сотрудников ФСБ, размещенных в стране с прямыми задачами по вербовке), так и онлайн через телеграмм-каналы. Онлайн-вербовка велась как ФСБ, так и ГРУ: ГРУ подкупало молдаван для поездок за границу с целью создания хаоса в ЕС, в то время как ФСБ сосредоточилось на вербовке гражданских лиц, готовых помочь России в фальсификации выборов в Молдове. Вместе с незаконной кампанией по подкупу голосов, публично объявленной изгнанным молдавским олигархом, сотрудничающим с российской разведкой, масштабы этого вмешательства, вероятно, составили сотни тысяч голосов. Чудом не хватило всего десятков тысяч голосов, чтобы изменить курс на европейскую интеграцию — но модель была испытана и доказала свою эффективность. Несомненно, она снова будет использована в будущем.