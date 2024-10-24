Христо Грозев: Утечки российской разведки показывают, что Путин хочет сфальсифицировать результаты выборов в Грузии и за этим последует кровопролитие

Перед проведением референдума о вступлении Молдовы в ЕС, молдавские и западные источники выражали обеспокоенность беспрецедентными и грубыми нарушениями со стороны России и спонсируемых Россией антиевропейских активистов. Христо, вы следили за этими антидемократическими действиями? Если да, удалось ли вам выяснить, кто и по каким каналам пытался незаконно повлиять на политический процесс в Молдове?
Да, я слежу за вмешательством российских спецслужб в политические процессы в Молдове уже почти десять лет. 10 лет назад команда оперативников ГРУ из подразделения спецопераций, известного как подразделение 29155, впервые была замечена в Молдове, где они помогали организовывать протесты против ассоциации с ЕС. За последние 5 лет члены этого же подразделения проникли в группы, связанные с гагаузским меньшинством, стремясь усилить сепаратистское движение. Другие члены подразделения создали долгосрочные связи в молдавских военных структурах.
Однако за последний год стратегия российских разведчиков, похоже, изменилась и переключилась — или была дополнена — прямым массовым вербовочным процессом граждан для участия в подкупе голосов. Это делалось как на месте в Молдове (мы выявили группы сотрудников ФСБ, размещенных в стране с прямыми задачами по вербовке), так и онлайн через телеграмм-каналы. Онлайн-вербовка велась как ФСБ, так и ГРУ: ГРУ подкупало молдаван для поездок за границу с целью создания хаоса в ЕС, в то время как ФСБ сосредоточилось на вербовке гражданских лиц, готовых помочь России в фальсификации выборов в Молдове. Вместе с незаконной кампанией по подкупу голосов, публично объявленной изгнанным молдавским олигархом, сотрудничающим с российской разведкой, масштабы этого вмешательства, вероятно, составили сотни тысяч голосов. Чудом не хватило всего десятков тысяч голосов, чтобы изменить курс на европейскую интеграцию — но модель была испытана и доказала свою эффективность. Несомненно, она снова будет использована в будущем.
Выборы в Грузии пройдут в субботу. Замечаете ли вы скоординированную попытку российских госорганов саботировать свободное голосование в Грузии?
В отличие от Молдовы, российской разведке сложнее работать в Грузии. 12-летнее правление дружественной России партии „Грузинская мечта“ привело к увеличению ограничений свобод и сдвигам в сторону авторитарного государства. Эти изменения в сторону авторитаризма очевидны и неприемлемы для большинства населения. Таким образом, Россия может обеспечить себе пророссийский режим в Грузии только через радикальные фальсификации выборов, показывающие неправдоподобный результат „супербольшинства“ правящей партии, что приведет к запрету на свободную политическую деятельность в стране.
Недавно взломанные сообщения между сотрудниками СВР, которые стали нам известны, показывают, что на начало 2024 года российские разведслужбы не верили в органическую победу „Грузинской мечты“ и предложили „радикальные меры“, чтобы избежать „новой Армении“. Хотя я не видел конкретных планов по радикальным мерам, могу предположить, что Россия может попытаться применить белорусский сценарий: сговориться с правящей партией, чтобы объявить неправдоподобную мега-победу для этой партии (возможно, вместе с одной из мелких партий, которые заявили о готовности к коалиции с „Грузинской мечтой“).
Россия может обеспечить себе пророссийский режим в Грузии только через радикальные фальсификации выборов
Такое наглое мошенничество неизбежно вызовет массовые публичные протесты, которые затем будут подавлены беспрецедентной репрессивной силой, подобной той, что была в Беларуси в 2020 году. Если планы России сработают, это станет концом свободной Грузии, которую мы знаем. Чтобы сделать это беспрецедентное подавление более приемлемым для грузинского общества, Кремль, вероятно, „предложит“ мирный вариант в виде возвращения оккупированных в 2008 году территорий — соглашение, которое уже выглядит как часть электоральной платформы „Грузинской мечты“. Конечно, такое возвращение будет троянским конем, поскольку оно будет связано с договором, который навечно подчинит Грузию России.
Какой активист из Грузии мог бы быть привлечен российскими игроками для незаконного манипулирования результатами в пользу партии „Грузинская мечта“, антиевропейской партии Иванишвили?
Недавно просочившиеся разведданные европейских служб (опубликованные Bloomberg) показали, что российские спецслужбы взломали и проникли в ключевую стратегическую ИТ-инфраструктуру грузинского правительства, включая центральный избирательный комитет. Это вызывает тревогу, так как правительство публично отрицает наличие таких уязвимостей. Все это указывает на гипотетический сценарий „электоральной победы в ящике“, осуществляемой удаленно российской разведкой, за которой последует насильственное подавление на месте.
Откуда берутся деньги на финансируемых Россией активистов?
Это финансирование в конечном итоге поступает из бюджета России, но идет по различным каналам. Часть из них — это наличные, напрямую предоставленные ФСБ и подкупными фондами ГРУ. Но многие деньги „делегированы“ российским олигархам, которые стали еще более богатыми благодаря государственным контрактам с момента вторжения в Украину и теперь получают задание спонсировать некоторые из этих незаконных действий. Это модель, знакомая по периоду 2014-2016 годов, когда Малофеев стал наиболее известным примером „делегированного спонсора“ деструктивной деятельности в Украине, Боснии и Герцеговине и Черногории.