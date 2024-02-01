Христианский союз на президентских выборах поддержит кандидатуру адвоката Вегеле

"Необходимо выбрать такого кандидата, который смог бы реально объединить большинство избирателей, недовольных бессильной политикой правящих и жестокими нападками на семьи, разбудить молчащих. Для этого необходимо, чтобы выбранный кандидат не дрогнул перед лицом вызовов и твердо отстаивал ценности нации и семьи", - заявил председатель Христианского союза Р. Й. Дагис.