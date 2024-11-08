"Хаос в переговорах": Жемайтайтис указывает на противоречия в формировании коалиции

„Надеюсь, что сегодня социал-демократы пригласят три политические силы – „Во имя Литвы“ и нас – за общий стол, чтобы обсудить то, что вообще происходит, потому что впервые за 34 года я вижу такой, я бы сказал, легкий хаос, когда совершенно неоднозначная и разная информация. Может быть, 14 ноября, когда мы соберемся на пленарное заседание, правящего большинства не будет. Я думаю, что такое происходит впервые в истории Литвы“, - в пятницу Žinių radijas сказал Р. Жемайтайтис.
Р. Жемайтайтис, нарушивший присягу члена Сейма своими антисемитскими высказываниями, уверяет, что вопросы у „Зари Немана“ вызывают не только общение социал-демократов с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), но и соображения председателя Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса о выходе из коалиционных переговоров.
„Вчера мы услышали от Саулюса Сквернялиса, еще одного потенциального партнера по коалиции, что их правление собирается в 9 часов и они даже рассматривают возможность не участвовать в коалиции. Это такая интересная вещь, я бы сказал, как будто были какие-то договоренности“, - сказал избранный в парламент Р. Жемайтайтис.
„Еще один нюанс – сомнения продолжает вызывать общение социал-демократов с „крестьянами“ и Саулюсом Сквернялисом, потому что и Саулюс Сквернялис, и мы – и даже то же Движение либералов – говорили – что не видят возможности работать с самим Рамунасом Карбаускисом. Видимо, у социал-демократов будет какое-то решение“, - рассуждал он.
Политик подчеркнул, что, видя столь непоследовательный и запутанный процесс коалиционных переговоров, сложившейся ситуацией должен быть обеспокоен и Офис президента.
„Здесь, я думаю, президент тоже должен быть обеспокоен происходящими процессами“, - добавил он.
Р. Жемайтайтис выразил надежду, что в пятницу лидеры социал-демократов созовут официально приглашенные в коалицию партии, чтобы поговорить и выяснить, с кем и о чем они ведут переговоры.
„Это для нас неприемлемо“, - заключил председатель „Зари Немана“.