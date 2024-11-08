"Хаос в переговорах": Жемайтайтис указывает на противоречия в формировании коалиции

„Надеюсь, что сегодня социал-демократы пригласят три политические силы – „Во имя Литвы“ и нас – за общий стол, чтобы обсудить то, что вообще происходит, потому что впервые за 34 года я вижу такой, я бы сказал, легкий хаос, когда совершенно неоднозначная и разная информация. Может быть, 14 ноября, когда мы соберемся на пленарное заседание, правящего большинства не будет. Я думаю, что такое происходит впервые в истории Литвы“, - в пятницу Žinių radijas сказал Р. Жемайтайтис.