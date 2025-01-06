2025.01.06 12:17

Грибаускайте войдет в состав Международного консультативного совета Atlantic Council

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

С этого года экс-президент Литвы Даля Грибаускайте станет членом Международного консультативного совета влиятельного американского аналитического центра „Атлантический совет“ (Atlantic Council).

В состав совета ее пригласил руководитель центра Фредерик Кемпе.

Неправительственная организация „Атлантический совет“, поддерживающая отношения с обеими крупнейшими политическими партиями США, особое внимание уделяет вопросам безопасности и обороны, политике, экономике, энергетике, технологиям, а также способствует формированию политических решений и стратегий.

В международный консультативный совет входили бывшие президенты и премьер-министры Австралии, Дании, Эстонии, Испании, Польши, Швеции и других стран, а также руководители мировых компаний. Члены совета избираются сроком на три года.

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