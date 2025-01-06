Грибаускайте войдет в состав Международного консультативного совета Atlantic Council

Неправительственная организация „Атлантический совет“, поддерживающая отношения с обеими крупнейшими политическими партиями США, особое внимание уделяет вопросам безопасности и обороны, политике, экономике, энергетике, технологиям, а также способствует формированию политических решений и стратегий.

В международный консультативный совет входили бывшие президенты и премьер-министры Австралии, Дании, Эстонии, Испании, Польши, Швеции и других стран, а также руководители мировых компаний. Члены совета избираются сроком на три года.