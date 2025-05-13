Грибаускайте призывает не бояться российских угроз ядерным оружием: устаревшая мера

„Такое сдерживание – уже устаревшая доктрина. Эффективность ядерного сдерживания была эффективной после Второй мировой войны, во время Холодной войны, но не сейчас. Сейчас есть много других угроз и других форм угроз, которые более опасны, чем ядерное оружие“, - заявила Грибаускайте журналистам в Вильнюсе в понедельник.

„Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего бояться? Россияне сами боятся ядерного оружия, так пусть боятся. Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не напугает“, - подчеркнула она.