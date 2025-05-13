Грибаускайте призывает не бояться российских угроз ядерным оружием: устаревшая мера

„Такое сдерживание – уже устаревшая доктрина. Эффективность ядерного сдерживания была эффективной после Второй мировой войны, во время Холодной войны, но не сейчас. Сейчас есть много других угроз и других форм угроз, которые более опасны, чем ядерное оружие“, - заявила Грибаускайте журналистам в Вильнюсе в понедельник.
„Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего бояться? Россияне сами боятся ядерного оружия, так пусть боятся. Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не напугает“, - подчеркнула она.
Напомним, что в марте президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к населению, пытаясь заверить французов в безопасности своей страны и Европы. Политик говорил о том, что Европе необходимо лучше защищать себя и лучше вооружаться, а также заявил, что он пообещал вести переговоры с союзниками в Европе, чтобы ядерное оружие Франции действовало как сдерживающий фактор и защищало континент от российской угрозы.
Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал инициативу лидера Франции, заявив, что ядерный „зонтик“ станет очень серьезным сдерживающим фактором.
Спикер Сейма Саулюс Сквернялис подчеркнул необходимость обсуждения предложения Макрона, поскольку оно потенциально укрепит безопасность Литвы.
Однако премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что это „предложение всё еще очень сырое“. Председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис тогда утверждал, что он категорически против этой идеи.
Франция – единственное ядерное государство в Европейском союзе.