Грибаускайте оценила предложение Путина провести переговоры

„Я думаю, пока это игры, попытки тянуть время и перебросить вину на Украину“, – сказала Грибаускайте.

„На самом деле - это затягивание времени и нежелание закончить войну сейчас, по крайней мере, в ближайшее время, и занять как можно больше территорий Украины“, – продолжила она.

Напомним, что в субботу состоялся визит глав Франции, Германии, Польши и Великобритании в Киев. Во время визита, в котором участвовали и американцы, Россию призвали согласиться на 30-дневное перемирие для создания условий для переговоров.

Президент России Путин на просьбу о перемирии ответил предложением провести прямые переговоры „без предварительных условий“ 15 мая в Стамбуле.