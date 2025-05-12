2025.05.12 16:06

Грибаускайте оценила предложение Путина провести переговоры

 
ELTA
Аустея Паулаускайте
Аугусте Либерите
Вилюс Наркунас
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что заявления главы России Владимира Путина о готовности вести переговоры с Украиной - это попытка тянуть время.

„Я думаю, пока это игры, попытки тянуть время и перебросить вину на Украину“, – сказала Грибаускайте.

„На самом деле - это затягивание времени и нежелание закончить войну сейчас, по крайней мере, в ближайшее время, и занять как можно больше территорий Украины“, – продолжила она.

Напомним, что в субботу состоялся визит глав Франции, Германии, Польши и Великобритании в Киев. Во время визита, в котором участвовали и американцы, Россию призвали согласиться на 30-дневное перемирие для создания условий для переговоров.

Президент России Путин на просьбу о перемирии ответил предложением провести прямые переговоры „без предварительных условий“ 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным и призвал его согласиться на 30-дневное перемирие.

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