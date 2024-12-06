2024.12.06 13:13

Грибаускайте: Independence уже помогло Литве стать независимой от энергетического шантажа России

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
SGD laivo saugyklos „Independence“ nuosavybės teisių perdavimo Lietuvai ceremonija.
SGD laivo saugyklos „Independence“ nuosavybės teisių perdavimo Lietuvai ceremonija.
ФОТО: Matas Baranauskas | Elta

Бывший президент Даля Грибаускайте говорит, что передача в собственность Литвы судна-хранилища сжиженного природного газа (СПГ) Independence (Независимость) будет иметь более символическое значение. Она подчеркнула, что с 2014 г. это судно уже помогло стране добиться энергетической независимости и обеспечить, чтобы Россия не смогла осуществлять энергетический шантаж.

„Значение более символическое. Тот факт, что мы арендовали 10 лет, не имел большого значения, потому что мы имели полный контроль над этим судном и терминалом и могли свободно продавать излишки газа нашим соседям. Такова была цель – построить и стать полностью независимыми и самодостаточными от энергетического шантажа России. Эту функцию судно за 10 лет полностью выполнило“, - сказала в пятницу радио LRT Д. Грибаускайте.

„То, что оно перейдет в наши руки, естественно и это очень хорошо“, - подчеркнула она.

На вопрос, показывает ли тот факт, что в церемонии передачи корабля примут участие президенты не только Литвы, но и Польши, Эстонии и Латвии, важность проекта для региона, бывшая глава страны ответила, что помощь соседям была одной из целей проекта. По ее словам, судно строилось с расчетом на то, что его мощность будет превышать потребности одной только Литвы.

„На самом деле, таково было намерение. Когда мы его строили, мы знали, что мощность судна превышает потребности Литвы, а в Северной Европе таких терминалов не было. Это был всего лишь второй терминал в Европе. Поэтому мы построили больший, чтобы можно было помочь Латвии, Эстонии и частично Польше. Это было оправданно, теперь будет и коммерческая выгода“, - пояснила экс-глава страны.

В заключение Д. Грибаускайте отметила, что развитие проекта литовского терминала СПГ, хотя он и подвергался критике в свое время, было необходимым стратегическим решением. По ее словам, аналогичные решения сейчас принимают многие страны Евросоюза, которые раньше зависели от российского газа.

„Высшая политическая власть Литвы поняла необходимость и приняла смелое решение. Нас критиковали, было много помех. Но эти 10 лет показали, что это было стратегическое решение, обеспечившее реальную политическую независимость Литвы. Потому что энергетика – это не экономика, а национальная безопасность“, – пояснила Д.Грибаускайте.

Судно-хранилище сжиженного природного газа (СПГ) Independence (Независимость), прибывшее в Клайпедский порт десять лет назад, в пятницу, 6 декабря, становится собственностью Литовского государства. Государственный оператор терминала KN Energies выкупит хранилище у норвежской компании Hoegh LNG примерно за 140 млн евро.

В церемонии в Клайпеде примут участие президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Алар Карис и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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