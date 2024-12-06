Грибаускайте: Independence уже помогло Литве стать независимой от энергетического шантажа России

На вопрос, показывает ли тот факт, что в церемонии передачи корабля примут участие президенты не только Литвы, но и Польши, Эстонии и Латвии, важность проекта для региона, бывшая глава страны ответила, что помощь соседям была одной из целей проекта. По ее словам, судно строилось с расчетом на то, что его мощность будет превышать потребности одной только Литвы.

„То, что оно перейдет в наши руки, естественно и это очень хорошо“, - подчеркнула она.

„Значение более символическое. Тот факт, что мы арендовали 10 лет, не имел большого значения, потому что мы имели полный контроль над этим судном и терминалом и могли свободно продавать излишки газа нашим соседям. Такова была цель – построить и стать полностью независимыми и самодостаточными от энергетического шантажа России. Эту функцию судно за 10 лет полностью выполнило“, - сказала в пятницу радио LRT Д. Грибаускайте.

„На самом деле, таково было намерение. Когда мы его строили, мы знали, что мощность судна превышает потребности Литвы, а в Северной Европе таких терминалов не было. Это был всего лишь второй терминал в Европе. Поэтому мы построили больший, чтобы можно было помочь Латвии, Эстонии и частично Польше. Это было оправданно, теперь будет и коммерческая выгода“, - пояснила экс-глава страны.

В заключение Д. Грибаускайте отметила, что развитие проекта литовского терминала СПГ, хотя он и подвергался критике в свое время, было необходимым стратегическим решением. По ее словам, аналогичные решения сейчас принимают многие страны Евросоюза, которые раньше зависели от российского газа.