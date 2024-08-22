Гражулису отказали в регистрации кандидатом на выборах в Сейм: политик обжалует это решение в суде

Присутствовавший на заседании П. Гражулис заявил, что ему должно быть предоставлено право участвовать в выборах.

„Нигде не сказано, что нельзя баллотироваться на должность, сказано только, что нельзя занимать должность. Так что еще неизвестно, буду ли я избран, или нет“, – сказал во время заседания П. Гражулис.

„Я прошу, чтобы Главная избирательная комиссия удовлетворила мою просьбу и оставила меня, как и решила партия, возглавлять список „Народа и справедливости“, – попросил политик.

Однако член комиссии Инга Милашюте отметила, что доводы П. Гражулиса противоречат судебной практике.