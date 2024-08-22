Гражулису отказали в регистрации кандидатом на выборах в Сейм: политик обжалует это решение в суде

Присутствовавший на заседании П. Гражулис заявил, что ему должно быть предоставлено право участвовать в выборах.
„Нигде не сказано, что нельзя баллотироваться на должность, сказано только, что нельзя занимать должность. Так что еще неизвестно, буду ли я избран, или нет“, – сказал во время заседания П. Гражулис.
„Я прошу, чтобы Главная избирательная комиссия удовлетворила мою просьбу и оставила меня, как и решила партия, возглавлять список „Народа и справедливости“, – попросил политик.
Однако член комиссии Инга Милашюте отметила, что доводы П. Гражулиса противоречат судебной практике.
„Право баллотироваться и занимать должность неразделимы, это одно и то же право, и без отсутствия одного права не может существовать другое. Это абсолютно единое целое. И если вы не можете выполнить какую-либо из этих частей в силу определенных обстоятельств, вы не можете в этом случае ни баллотироваться, ни занимать должность“, – подчеркнула член ГИК.
В свою очередь член ГИК Ольга Килинова напомнила, что комиссия несколько месяцев назад уже отказывала П. Гражулису в регистрации кандидатом на президентских выборах по тем же причинам.
„Господин П. Гражулис уже пытался стать кандидатом в президенты, мы точно так же не утвердили его кандидатуру с теми же аргументами, тем же правовым регулированием, был суд и суд сказал, что наше решение правильное“, – отметила О. Килинова.
Решение об отказе П. Гражулису в регистрации кандидатом на выборах в Сейм было принято комиссией единогласно.
Между тем, сам П. Гражулис заверил, что обжалует решение ГИК в суде.
„Да, это решение ГИК я обжалую в суде, а затем, если суд отклонит эту жалобу, я имею право обратиться в Европейский суд по правам человека“, – заявил П. Гражулис агентству Elta после заседания ГИК.
О своем намерении возглавить партию на предстоящих выборах в Сейм П. Гражулис сообщил в начале августа этого года.