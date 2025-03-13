Гражулис снова в центре внимания: сценой из зала заседаний в Европарламенте делятся в интернете

„Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу“, – сказал на заседании Гражулис.

Это цитаты с заседания 11 марта, посвященного правам женщин. Полный текст Гражулиса был следующим:

„Уважаемые, Священное Писание говорит, что есть два пола. Об этом сказал и Трамп. Вы ведь подчеркнули пол женщин, и говорите, что есть 72 или 104 пола. Вы дискриминируете свой же абсурд, выделяя женщину, дискриминируете других. Вы, собравшиеся здесь европейцы, сами знаете, к какому полу относитесь? Кто знает? Поднимите руки.