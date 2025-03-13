Гражулис снова в центре внимания: сценой из зала заседаний в Европарламенте делятся в интернете

„Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу“, – сказал на заседании Гражулис.
Это цитаты с заседания 11 марта, посвященного правам женщин. Полный текст Гражулиса был следующим:
„Уважаемые, Священное Писание говорит, что есть два пола. Об этом сказал и Трамп. Вы ведь подчеркнули пол женщин, и говорите, что есть 72 или 104 пола. Вы дискриминируете свой же абсурд, выделяя женщину, дискриминируете других. Вы, собравшиеся здесь европейцы, сами знаете, к какому полу относитесь? Кто знает? Поднимите руки.
Оказывается, сидящие в зале не знают, к какому полу они относятся. Я бы хотел спросить председателя, если не запрещено читать Священное Писание, потому что в Литве меня судили за то, что я читал Священное Писание, я почитаю вам, что говорит Бог и что говорит Священное Писание об отношениях в семье.
А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу“.
Член фракции Renew Europe депутат из Нидерландов Рахель Гарсия Эрмида–Ван Дер Валле поблагодарила Гражулиса за интересное „исследование Библии“.
„Мне интересно, вы обошли сейчас коллег в зале и интересовались, нет ли у них сейчас месячных? Ведь в Библии сказано, что вы не должны сидеть на том же стуле, на котором сидела женщина с месячными. Вы и эту традицию соблюдаете?“, – вопрошала она.
Гражулис эмоционально ответил ей.
„Священное Писание выбросили на свалку, Бога распяли и установили вместо него гендерную идеологию. Вы - путь вникуда, к погибели“, – сказал Гражулис.
На это Рахель Гарсия Эрмида–Ван Дер Валле ответила ему, но уже не на заседании, что „а еще говорят, что женщины в политике излишне эмоциональны“.
„Когда я услышала это во время заседания, конечно, подумала, что это смешно, когда мужчины не справляются с эмоциями. Но когда об этом думаешь больше, то это религиозный экстремизм, который принесли в ЕП, чтобы уменьшить права и свободы женщин. Мы не можем с этим мириться“, – писала Рахель Гарсия Эрмида–Ван Дер Валле.