Гражулис о решении Европарламента лишить его депутатской неприкосновенности: прогресс в сторону диктатуры

„В советское время была коммунистическая идеология, а сейчас есть гендерная идеология“, — заявил политик агентству Elta во вторник.
„Несмотря на то, что в советское время существовала коммунистическая идеология и верующие подвергались преследованиям, за цитирование Священного Писания никого не судили. Сейчас уже Евросоюз (ЕС) делает прогресс в сторону диктатуры — он преследует за цитирование Священного Писания“, — повторил П. Гражулис, и этот аргумент он использовал много раз для оправдания своих различных действий.
Как сообщалось ранее, председатель партии „Союз народа и справедливости“ (центристы, народники) П. Гражулис проходит обвиняемым по уголовному делу, рассматриваемому в Вильнюсском окружном суде, – политику предъявлено обвинение в оскорблении представителей сообщества ЛГБТ+.
Его обвиняют в том, что, будучи депутатом Сейма, 26 мая 2022 года в помещении Сейма, после заседания по вопросу регистрации гражданского союза, он перед телекамерами во время трансляции, предположительно, публично унижал и оскорблял группу улиц – членов ЛГБТ+ сообщества из-за их сексуальной ориентации.
В ходе уголовного процесса П. Гражулис пользовался депутатской неприкосновенностью, однако 16 ноября 2023 года Сейм дал согласие на привлечение к ответственности этого депутата Сейма созыва 2020–2024 гг. С 16 июля прошлого года П. Гражулис является депутатом Европарламента и обладает правовой неприкосновенностью депутата Европарламента, которая может быть аннулирована только по решению Европарламента.
В сентябре прошлого года генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой лишить евродепутата Пятраса Гражулиса правовой неприкосновенности, разрешить привлечь его к уголовной ответственность, задержать или иным образом ограничить его свободу.