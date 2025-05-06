Гражулис о решении Европарламента лишить его депутатской неприкосновенности: прогресс в сторону диктатуры

„Несмотря на то, что в советское время существовала коммунистическая идеология и верующие подвергались преследованиям, за цитирование Священного Писания никого не судили. Сейчас уже Евросоюз (ЕС) делает прогресс в сторону диктатуры — он преследует за цитирование Священного Писания“, — повторил П. Гражулис, и этот аргумент он использовал много раз для оправдания своих различных действий.