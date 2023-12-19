Гражулис, лишившийся депутатского мандата, не собирается уходить из политики: буду баллотироваться в Европарламент

"Не удивительно. Участвовали соцдемы, участвовали "трудовики" из оппозиции, которые говорили, что не будут участвовать, из других оппозиционных партий, вот и результат. Меня это не удивляет", - журналистам прокомментировал решение Сейма П. Гражулис.

П. Гражулис, который не сможет баллотироваться в Сейм в течение 10 лет, заявил, что намерен участвовать в выборах в ЕП.

"Я остаюсь председателем Союза народа и справедливости и, без сомнения, на выборах в Европарламент", - заявил политик, признавая, что ему по-человечески грустно из-за этого решения Сейма.

"Но это не конец света. Они не распяли меня, как Христа, просто лишили меня мандата", - подчеркнул политик.

На состоявшемся в понедельник внеочередном заседании Сейм принял решение аннулировать мандат Петраса Гражулиса, грубо нарушившего Конституцию и присягу члена Сейма.

За лишение П. Гражулиса мандата проголосовали 86 членов Сейма. Против высказались 8 парламентариев, воздержались 4, также было 7 испорченных бюллетеней.