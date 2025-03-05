Гражулис говорит, что его обманули, как Жемайтайтиса: политик намерен обратиться к республиканцам США

Как сообщается в пресс-релизе П. Гражулиса, в середине февраля ему также поступило письмо от человека, представившегося представителем Департамента эффективности правительства (DOGE). По словам политика, он тогда находился с визитом в Вашингтоне, поэтому в ответ пригласил отправителя письма встретиться лично. Как утверждает депутат Европарламента, на встречу никто не явился, а в конце февраля к нему вновь обратился некто Райан Ридель.