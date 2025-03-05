Гражулис говорит, что его обманули, как Жемайтайтиса: политик намерен обратиться к республиканцам США

Как сообщается в пресс-релизе П. Гражулиса, в середине февраля ему также поступило письмо от человека, представившегося представителем Департамента эффективности правительства (DOGE). По словам политика, он тогда находился с визитом в Вашингтоне, поэтому в ответ пригласил отправителя письма встретиться лично. Как утверждает депутат Европарламента, на встречу никто не явился, а в конце февраля к нему вновь обратился некто Райан Ридель.
"С появлением новых обстоятельств, выяснилось, что это были не детские шутки, а организованная деятельность, направленная на дискредитацию представителей государства. (...) Поэтому, П. Гражулис принял решение уведомить представителей республиканцев США о том, что в Литве совершаются провокации на национальном уровне от имени администрации США“, – говорится в сообщении.
Во вторник председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, который планировал деловую поездку и встречи с представителями администрации США, сообщил, что его обманули – билеты, присланные человеком, который представился сотрудником Департамента эффективности правительства США и пригласил его на встречу, оказались поддельными.
Позже публицист Андрюс Тапинас сообщил, что депутата Сейма обманул аноним, представившийся чиновником из Вашингтона, который передал Laisvės TV переписку с Р. Жемайтайтисом, в которой „неманец“ не жалеет критики в адрес президента Гитанаса Науседы и ставит под сомнение посольство США в Литве.
Кроме того, политик представил управлению Сейма эту мнимую поездку как личную, хотя представители DOGE США обещали оплатить ее – расходы на такой визит, согласно данным из переписки, составили бы примерно 30 тыс. евро.
В ответ на эту новость представители оппозиционной фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в Парламенте рассматривают возможность инициировать импичмент Р. Жемайтайтису. Кроме того, в парламентскую Комиссию по этике и процедурам с просьбой инициировать импичмент председателю партии „Заря Немана“ уже обратился и бывший депутат Сейма, председатель Партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс.
Эта история привлекла внимание и Службы специальных расследований (ССР), которая приступила к ее проверке. По данным службы, полученная информация в настоящее время изучается. После ее оценки будет принято решение о наличии или отсутствии основания для возбуждения дела.