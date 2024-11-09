2024.11.09 06:58

Гражданские организации Литвы обратились к СДПЛ: в Литве не место антисемитизму

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Более тридцати организаций и сетей гражданского общества обратились в пятницу к Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) с призывом не формировать правящую коалицию в Сейме с партией „Заря Немана“, возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом.

„Этой инициативой мы посылаем четкий сигнал литовским политическим партиям и международному сообществу: гражданское общество Литвы говорит четкое „нет“ антисемитизму во власти Литвы.

В условиях войны общеевропейские ценности и поддержка со стороны наших западных союзников являются краеугольным камнем, обеспечивающим нашу безопасность. Поэтому мы не можем позволить себе разрушить взаимное доверие и репутацию страны в международном сообществе, где любые проявления антисемитизма строго осуждаются“, – подчеркивает исполнительный директор Движения европейцев Лаура Татарелите.

Открытое письмо в адрес Социал-демократической партии Литвы было инициировано Движением европейцев и Литовским центром защиты прав человека.

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