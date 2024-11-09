Гражданские организации Литвы обратились к СДПЛ: в Литве не место антисемитизму

„Этой инициативой мы посылаем четкий сигнал литовским политическим партиям и международному сообществу: гражданское общество Литвы говорит четкое „нет“ антисемитизму во власти Литвы.

В условиях войны общеевропейские ценности и поддержка со стороны наших западных союзников являются краеугольным камнем, обеспечивающим нашу безопасность. Поэтому мы не можем позволить себе разрушить взаимное доверие и репутацию страны в международном сообществе, где любые проявления антисемитизма строго осуждаются“, – подчеркивает исполнительный директор Движения европейцев Лаура Татарелите.