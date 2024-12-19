Граждане Литвы с российским и белорусским гражданством не смогут вступить в Союз стрелков.

В четверг Сейм одобрил поправки к закону о Союзе стрелков Литвы (ССЛ), предусматривающие такой запрет. За поправки проголосовали 109 депутатов Сейма, против не было, один депутат воздержался.
Согласно инициированным Минобороны законопоправкам, стрелками не смогут стать граждане, получившие гражданство государств, представляющих угрозу национальной безопасности Литвы. В утвержденный Правительством перечень таких зарубежных стран вошли три страны – Россия, Беларусь и Китай.
После вступления в силу данных законопоправок, вступить в ССЛ не смогут и те граждане, которые сотрудничают или ранее сотрудничали, поддерживали отношения с иностранными спецслужбами или службами безопасности, а также с лицами из этих органов, если такое общение представляет угрозу безопасности деятельности организации. Информацию о таких лицах Союзу стрелков Литвы будет предоставлять Департамент государственной безопасности (ДГБ) и другие ведомства, уполномоченные Кабмином.
Вступить в ряды ССЛ не смогут и те, кто участвует в террористических группировках или поддерживают отношения с ними. Кроме того, и граждане с психическими расстройствами, которые могут поставить под угрозу реализацию целей организации, а также и те, кто призывает к нарушению независимости Литовского государства, территориальной целостности и конституционного строя.
Поправки к закону о ССЛ предусматривают и структурные изменения – целью является формирование отдельных специализированных стрелковых подразделений, которые будут выполнять задачи в сфере логистики, кибербезопасности, связи, медицины, организации связи, поиска людей, спасения, эвакуации и др. Такие специализированные подразделения будут закреплены за вооруженными силами в случае войны, в то время как другие подразделения ССЛ будут оказывать помощь государственным и муниципальным учреждениям для обеспечения выполнения жизненно важных функций.
Законопоправки вступят в силу с 1 января 2025 года.
По данным ССЛ, на сегодняшний день в организации насчитывается 16 тыс. патриотически настроенных граждан.