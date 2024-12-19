Граждане Литвы с российским и белорусским гражданством не смогут вступить в Союз стрелков.

Вступить в ряды ССЛ не смогут и те, кто участвует в террористических группировках или поддерживают отношения с ними. Кроме того, и граждане с психическими расстройствами, которые могут поставить под угрозу реализацию целей организации, а также и те, кто призывает к нарушению независимости Литовского государства, территориальной целостности и конституционного строя.