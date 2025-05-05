2025.05.05 13:58

Государство выделит около 1,1 млрд евро на закупку мер по противодействию мобильности

 
Elta
ru.DELFI.lt
Kontrmobilumo priemonių pristatymas Generolo Silvestro Žukausko poligone
Kontrmobilumo priemonių pristatymas Generolo Silvestro Žukausko poligone
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министерство обороны в понедельник сообщило, что в течение следующего десятилетия государство намерено выделить 1,1 млрд евро на закупку новых мер по противодействию мобильности.

По его словам, большая часть средств – более 800 млн евро – направлена на приобретение противотанковых мин и их систем.

Также в запланированный период планируется ускорить приобретение инженерной техники для Литовской армии. Арсенал мер по противодействию мобильности также включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, системы борьбы с беспилотниками, а также усиление систем наблюдения и раннего оповещения.

„Мы должны обеспечить не только контрмобильность на границе, но и подготовить фортификационные средства на территории муниципалитетов и спланировать инженерные укрепления. (...) Проведена оценка потребности в инженерных средствах для муниципалитетов, определен спектр средств и их необходимое количество“, - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Томас Годляускас.

Литва совместно с другими странами Балтии также реализует проект Балтийской линии обороны. Как указывает министерство, вдоль восточной границы НАТО создается инфраструктура мер по противодействию мобильности.

Также ведется активное сотрудничество с Польшей в рамках проекта „Восточный щит“ (East Shield), подготовка к обороне Сувалкского коридора в случае необходимости. Всего вблизи границ с Россией и Беларусью создается 27 инженерных парков.

Консерваторы в Сейме уже некоторое время призывают правительство усилить укрепление границы с Россией и Беларусью.

Со своей стороны премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что принимаются все необходимые решения.

„Фортификация, укрепления, необходимые решения приняты, осуществляются приобретения“, - заявил премьер-министр журналистам в понедельник.

В августе прошлого года в Пабраде был открыт первый парк средств контрмобильности.

При этом до конца 2027 года планируется осуществить проектирование и восстановление до первоначальных технических параметров около 280 километров мелиоративных канав и регулируемых водотоков в юго-западной части страны. За это будут отвечать муниципалитеты Шакяйского, Вилкавишкского и Мариямпольского районов.

Также до 31 декабря 2027 года на предусмотренных армией участках дорог планируется сформировать лесополосы и оборудовать другие меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

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