Государство выделит около 1,1 млрд евро на закупку мер по противодействию мобильности

По его словам, большая часть средств – более 800 млн евро – направлена на приобретение противотанковых мин и их систем.

Также в запланированный период планируется ускорить приобретение инженерной техники для Литовской армии. Арсенал мер по противодействию мобильности также включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, системы борьбы с беспилотниками, а также усиление систем наблюдения и раннего оповещения.