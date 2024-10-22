Государственный совет обороны Литвы предложил заключить контракты на закупку танков и БМП

„Совет государственной обороны (...) предложил Министерству обороны заключить контракт на закупку танков, машин боевого обеспечения, идущих в комплекте с танками, а также систем моделирования“, - сообщил К. Будрис на пресс-конференции во вторник.

„Решение, как и было вначале, — закупить танковый батальон. Это более 40 танков плюс машины боевого обеспечения. Общее количество еще будет финализировано.

В вопросе танков с весны прошлого года и по сегодняшний день можно сказать, что мы проделали всю основную работу с политической стороны. Мы понимаем, что при реализации мощности и вводе мощности будет много дополнительной работы“, - добавил К. Будрис.