2024.10.22 14:06

Государственный совет обороны Литвы предложил заключить контракты на закупку танков и БМП

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
CV-90
CV-90
ФОТО: Reuters / Scanpix

Государственный совет обороны (ГСО), собравшийся во вторник, предложил Министерству обороны заключить контракт на закупку танков. Однако, развитие мощностей танков, вероятно, займет больше времени, чем планировалось.

„Совет государственной обороны (...) предложил Министерству обороны заключить контракт на закупку танков, машин боевого обеспечения, идущих в комплекте с танками, а также систем моделирования“, - сообщил К. Будрис на пресс-конференции во вторник.

„Решение, как и было вначале, — закупить танковый батальон. Это более 40 танков плюс машины боевого обеспечения. Общее количество еще будет финализировано.

В вопросе танков с весны прошлого года и по сегодняшний день можно сказать, что мы проделали всю основную работу с политической стороны. Мы понимаем, что при реализации мощности и вводе мощности будет много дополнительной работы“, - добавил К. Будрис.

„Это не только получение железной части, но и подготовка личного состава, строительство новой инфраструктуры, потому что у нас в Литве нет такой, где бы хранились эти танки, необходимо подготовить всю учебную базу и тому подобное. Все эти потребности запланированы и будут реализованы несколько позже, чем мы изначально планировали“, - признал он.

По его словам, похоже, что запланированные сроки могут сдвинуться с 2030 на 2034 год.

„Не только финансирование определяет, и сроки поставки, была переоценена потребность в инфраструктуре“, - сказал К. Будрис о задержке сроков, признав, что одна из причин – ограниченность финансирования обороны.

Предлагается начать переговоры о закупке шведских БМП CV90

К. Будрис сообщает, что также решено предложить министру обороны начать переговоры о закупке шведских боевых машин пехоты (БМП) CV90.

„Принято решение (...) предложить Министерству обороны начать переговоры со шведской стороной о закупке боевых машин пехоты CV90 и рекомендовать министру обороны представить предложение о финансово-промышленном сотрудничестве в Государственный совет обороны для принятия окончательного решения“, - сообщил К. Будрис.

„Речь идет о двух батальонах БМП, то есть около 100 единиц“, - сказал советник президента.

По словам советника президента, Министерство обороны уточнит, во сколько обойдется Литве закупка танков и БМП после того, как контракты уже будут подписаны.

Однако К. Будрис признает, что гусеничные БМП потребуют больше затрат, чем колесные.

„Конечно, затраты будут больше. Они выше по двум причинам – одна – меняется сама платформа (...), вторая причина – очень резко выросли цены на рынке и сроки поставок сдвинулись на несколько лет вперед. Это также немного повышает для нас цену“, - сказал он.

ELTA напоминает, что в январе этого года ГСО принял решение закупить немецкие Leopard для тяжелого элемента создаваемой дивизии Литовской армии – танкового батальона.

Правда, формирование батальона планируется поэтапно – после того, как министр обороны Л. Кащюнас предложил уделять больше внимания приобретению систем ПВО, первоначально планируется создать танковое подразделение размером с роту. При таких темпах батальон будет создан к 2035 году, говорил ранее министр.

Решение о приобретении гусеничных боевых машин в рамках второго этапа закупок БМП было принято летом.

Согласно Конституции Литвы, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы государственной обороны. В состав совета входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий армией.

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