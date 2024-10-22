Государственный совет обороны Литвы предложил заключить контракты на закупку танков и БМП

„Совет государственной обороны (...) предложил Министерству обороны заключить контракт на закупку танков, машин боевого обеспечения, идущих в комплекте с танками, а также систем моделирования“, - сообщил К. Будрис на пресс-конференции во вторник.
„Решение, как и было вначале, — закупить танковый батальон. Это более 40 танков плюс машины боевого обеспечения. Общее количество еще будет финализировано.
В вопросе танков с весны прошлого года и по сегодняшний день можно сказать, что мы проделали всю основную работу с политической стороны. Мы понимаем, что при реализации мощности и вводе мощности будет много дополнительной работы“, - добавил К. Будрис.
„Это не только получение железной части, но и подготовка личного состава, строительство новой инфраструктуры, потому что у нас в Литве нет такой, где бы хранились эти танки, необходимо подготовить всю учебную базу и тому подобное. Все эти потребности запланированы и будут реализованы несколько позже, чем мы изначально планировали“, - признал он.
По его словам, похоже, что запланированные сроки могут сдвинуться с 2030 на 2034 год.
„Не только финансирование определяет, и сроки поставки, была переоценена потребность в инфраструктуре“, - сказал К. Будрис о задержке сроков, признав, что одна из причин – ограниченность финансирования обороны.
Предлагается начать переговоры о закупке шведских БМП CV90
К. Будрис сообщает, что также решено предложить министру обороны начать переговоры о закупке шведских боевых машин пехоты (БМП) CV90.
„Принято решение (...) предложить Министерству обороны начать переговоры со шведской стороной о закупке боевых машин пехоты CV90 и рекомендовать министру обороны представить предложение о финансово-промышленном сотрудничестве в Государственный совет обороны для принятия окончательного решения“, - сообщил К. Будрис.
„Речь идет о двух батальонах БМП, то есть около 100 единиц“, - сказал советник президента.
По словам советника президента, Министерство обороны уточнит, во сколько обойдется Литве закупка танков и БМП после того, как контракты уже будут подписаны.
Однако К. Будрис признает, что гусеничные БМП потребуют больше затрат, чем колесные.
„Конечно, затраты будут больше. Они выше по двум причинам – одна – меняется сама платформа (...), вторая причина – очень резко выросли цены на рынке и сроки поставок сдвинулись на несколько лет вперед. Это также немного повышает для нас цену“, - сказал он.
ELTA напоминает, что в январе этого года ГСО принял решение закупить немецкие Leopard для тяжелого элемента создаваемой дивизии Литовской армии – танкового батальона.
Правда, формирование батальона планируется поэтапно – после того, как министр обороны Л. Кащюнас предложил уделять больше внимания приобретению систем ПВО, первоначально планируется создать танковое подразделение размером с роту. При таких темпах батальон будет создан к 2035 году, говорил ранее министр.
Решение о приобретении гусеничных боевых машин в рамках второго этапа закупок БМП было принято летом.
Согласно Конституции Литвы, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы государственной обороны. В состав совета входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий армией.