Государственная инспекция по защите данных расследует возможную утечку данных в Вильнюсском районном самоуправлении

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus rajono savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Государственная инспекция по защите данных начала расследование возможной утечки персональных данных в Вильнюсском районном самоуправлении после того, как стало известно, что самоуправление подверглось кибератаке, сообщает портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

"Государственная инспекция по защите данных, получив информацию от Вильнюсской районной муниципальной администрации о кибератаке, по собственной инициативе начала расследование, чтобы оценить возможные нарушения положений Общего регламента по защите данных", — говорится в заявлении инспекции.

Муниципалитет Вильнюсского района сообщил, что в понедельник подвергся кибератаке, которая нарушила работу некоторых информационных систем и веб-сайта муниципалитета.

Муниципалитет также объявил о расследовании возможной утечки личных данных сотрудников и жителей.

Помимо Государственной инспекции по защите данных, муниципалитет сообщил, что проинформировал об этом Национальный центр кибербезопасности, Комиссариат полиции Вильнюса и Государственный центр телекоммуникаций.

Государственная инспекция по защите данных отмечает, что после того, как она по собственной инициативе начнет расследование по факту утечки персональных данных, индивидуальные жалобы рассматриваться не будут.

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