Государственная инспекция по защите данных расследует возможную утечку данных в Вильнюсском районном самоуправлении

"Государственная инспекция по защите данных, получив информацию от Вильнюсской районной муниципальной администрации о кибератаке, по собственной инициативе начала расследование, чтобы оценить возможные нарушения положений Общего регламента по защите данных", — говорится в заявлении инспекции.
Муниципалитет Вильнюсского района сообщил, что в понедельник подвергся кибератаке, которая нарушила работу некоторых информационных систем и веб-сайта муниципалитета.
Муниципалитет также объявил о расследовании возможной утечки личных данных сотрудников и жителей.
Помимо Государственной инспекции по защите данных, муниципалитет сообщил, что проинформировал об этом Национальный центр кибербезопасности, Комиссариат полиции Вильнюса и Государственный центр телекоммуникаций.
Государственная инспекция по защите данных отмечает, что после того, как она по собственной инициативе начнет расследование по факту утечки персональных данных, индивидуальные жалобы рассматриваться не будут.