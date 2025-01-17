Госсовет обороны не принял решения по Оттавской конвенции: продолжит консультации с союзниками

„Нам нужно больше времени и больше информации от наших союзников, чтобы принять правильное решение“, - сказал Г. Науседа на пресс-конференции, состоявшейся после заседания ГСО.
Он сказал, что, прежде чем вернуться к обсуждениям возможного выхода, будут проведены консультации с союзниками.
„Решение о денонсации не принято, поскольку в настоящее время мы видим необходимость выслушать не только военное заключение. Мы сейчас сотрудничаем с нашими институтами, которые дают свою экспертную оценку“, - сказал президент.
„Мы вступили в еще один очень важный этап, нам в первую очередь необходимо проконсультироваться с нашими союзниками, которые по планам должны взаимодействовать с нашими военными силами, если возникнет такая необходимость, какова будет их реакция. Для нас это чрезвычайно важно, поскольку к Оттавскому договору присоединились практически все страны НАТО, за исключением одной“, - добавил Г. Науседа.
Целью также является региональное решение
Глава государства также подчеркнул, что целью также является региональное решение о возможном выходе из Оттавского договора.
„Вторая задача – поиск регионального решения. Чтобы это решение относительно Оттавского договора было максимально широким и охватывало как можно большее число государств. Мы находимся в начале этого процесса“, - сказал он.