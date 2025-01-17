Госсовет обороны не принял решения по Оттавской конвенции: продолжит консультации с союзниками

„Нам нужно больше времени и больше информации от наших союзников, чтобы принять правильное решение“, - сказал Г. Науседа на пресс-конференции, состоявшейся после заседания ГСО.

Он сказал, что, прежде чем вернуться к обсуждениям возможного выхода, будут проведены консультации с союзниками.

„Решение о денонсации не принято, поскольку в настоящее время мы видим необходимость выслушать не только военное заключение. Мы сейчас сотрудничаем с нашими институтами, которые дают свою экспертную оценку“, - сказал президент.