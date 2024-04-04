Госконтроль Литвы: к 2030 году необходимо обновить все системы мониторинга границы

 
ELTA
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Lietuvos ir Rusijos valstybinė siena Vištyčio miestelyje
Lietuvos ir Rusijos valstybinė siena Vištyčio miestelyje
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Хотя вся внешняя граница Европейского союза (ЕС) в Литве контролируется современными системами пограничного контроля, установленными в прошлом году, их обновление необходимо планировать уже сейчас, утверждает Государственный контроль, который провел аудит укрепления охраны государственной границы за 2017-2023 гг.

Госконтроль указывает, что это необходимо сделать, чтобы в будущем избежать рисков из-за недостаточного мониторинга границы. По его словам, все 25 систем мониторинга должны быть обновлены к 2030 году, а обновление 19 систем мониторинга пока не запланировано.

В ходе проверки за период 2022-2023 годов также была оценена обеспеченность сотрудников Службы охраны государственной границы (СОГГ) необходимыми средствами для действий в условиях чрезвычайного, мобилизационного и военного положения.

Также изучалось, есть ли у них все необходимые инструменты для выполнения своих функций и обеспечения безопасности в повседневной деятельности.

Как указывает Госконтроль, эта часть аудита не разглашается, ее результаты представляются лицам, принимающим решения.

Рекомендации по усилению охраны государственной границы переданы в Министерство внутренних дел и Службу охраны государственной границы.

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