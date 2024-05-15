Госдеп подтвердил, что США рассматривают отправку ЗРК Patriot Украине

"Я не могу именно сейчас подтвердить информацию о том, что будет дополнительный Patriot. Вот этот вопрос тоже связан с европейскими партнерами Украины, которые тоже имеют такие системы. Но то, что я могу утверждать сегодня, это, что эти вопросы очень интенсивно обсуждаются, потому что США и Европа понимают, как важно ПВО для Украины"

На вопрос, обсуждают ли США отправку своей системы, Сисэк ответил утвредительно.

"Это обсуждается. Конечно, США тоже должны думать о своих нуждах в этой области. Но то, что мы видели с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину, это что США вместе Европой уже предоставили значительную помощь Украине и мы тоже замечаем, что украинцы успешно защищают свою страну", - отметил дипломат.