Goodbye, Russia! Goodbye, Lenin!: стало известно, кому президент Литвы по телефону сказал эти слова

Глава страны подчеркнул, что после того как был сделан этот шаг, будут осуществлены и другие проекты, которые помогут интеграции рынков электроэнергии стран Балтии и Запада. „Мы добились полной энергетической независимости. Период политического давления и шантажа наконец-то завершился. Литва вместе с Латвией и Эстонией берет на себя часть общей ответственности за контроль над системой“, – сказал в воскресенье Науседа.

„Этот разговор, о котором вы говорите, состоялся в воскресенье, в 14:05 ч., когда глава Litgrid Рокас Масюлис информировал президента о том, что Литва вместе с другими странами Балтии успешно синхронизировала свои электросети с зоной континентальной Европы“, – сказал Ясюлёнис.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис сказал Delfi, что Науседа говорил по телефону с главой компании Litgrid Рокасом Масюлисом.

На заявления президента отреагировали члены клайпедского отделения партии „Заря Немана“ на своей странице в фейсбуке „Nemuno Aušra Klaipėda“: „Наш президент заблудился во времени? Или у него еще Ленин в сердце?“.

Депутат Агне Ширинскене, которая в парламенте перешла к соцдемам, отреагировала на эти слова бывших однопартийцев так: „Как все это воспринимать? Всю эту культуру общения, которая ниже плинтусов, достигнутых консерваторами, и этот нигилизм в отношении государственных ведомств?“.

Тем, кто не понимает, при чем тут Ленин, старший советник президента Фредерикас Янсонас напомнил исторический контекст.