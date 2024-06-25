Годовой доклад президента: мы больше не можем искусственно делить, раскалывать и сортировать Литву

И здесь, уважаемые дамы и господа, я собирался поставить точку. К сожалению, последние события не позволяют мне этого сделать. Как так получилось, что мы настолько низко опустили планку связей с бизнес-интересами, что, когда всплыл факт поездки на самолете с человеком с криминальным прошлым, всё, что можно было сказать, – это давно забытое „министр не виноват – виновато окружение“? Или, что еще хуже, как так получилось, что компании с сомнительной репутацией и связями удается довольно долгое время доминировать на рынке расчетов с государственным сектором? На эти вопросы необходимо будет ответить. Важно, чтобы эти ответы не были искажены предстоящими выборами.