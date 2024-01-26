Главы таможен стран Балтии договорились о применении единых мер контроля

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
В пятницу главы таможен Литвы, Латвии и Эстонии утвердили соглашение Балтийского региона о применении единых мер контроля, связанных с выполнением санкций.

Как указано в сообщении Таможни, 18 декабря 2023 года премьер-министры стран Балтии утвердили декларацию, посредством которой поручили таможням Эстонии, Латвии и Литвы до 31 января 2024 года стандартизировать таможенный досмотр, который применяется в целях обеспечения реализации ограничительных мер ЕС.

Сообщается, что таможни стран Балтии усилят контроль над товарами, на которые распространяются запреты и ограничения на экспорт и которые вывозятся в третьи страны через Российскую Федерацию и/или Беларусь или транзитом через эти страны, и будут применять такие общие меры, как, например, требование представления таможне документа или информации, так называемой декларации производителя, выданного производителем экспортируемого или реэкспортируемого товара.

Также таможня усилит условия оформления экспортных (реэкспортных/транзитных) процедур при экспорте (реэкспорте) товаров.

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