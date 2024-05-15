Главы МИД стран Балтии и Исландии предупреждают Грузию: в один миг можете всего лишиться

„Первая цель нашего визита – выразить поддержку и солидарность со всеми, кто борется за демократию Грузии и европейский выбор, за европейское будущее Грузии. Это будущее принадлежит народу Грузии и не может быть узурпировано кем-либо“, – подчеркнул он.

„Мы прибыли в Грузию как самые близкие друзья. Друзья, которым небезразлична Грузия и ее народ, которым небезразлично европейское будущее Грузии“, – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в среду.

Находящиеся в Тбилиси министры иностранных дел стран Балтии и Исландии подчеркивают поддержку стремления граждан Грузии продолжить движение в направлении демократии и Запада. Политики акцентируют, что спорный закон об „иностранном влиянии“, одобренный парламентом Грузии во вторник, препятствует европейскому будущему страны, поэтому поддержка гражданского общества со стороны Запада чрезвычайно важна.

По словам министра, визит глав дипломатии также направлен на то, чтобы донести до руководства Грузии сигнал о том, что они движутся в крайне опасном направлении.

„Грузия многого добилась на пути интеграции в ЕС. Никогда еще вы не были так близки к началу переговоров с ЕС, как в декабре прошлого года“, – сказал Г. Ландсбергис.

„Однако ни прошлые, ни будущие достижения нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. На это ушли годы и масса усилий, но всего можно лишиться в один миг. Наш долг — рассказать об этих вещах так, как есть“, — предупредил он.