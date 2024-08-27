2024.08.27 12:15

Главы МИД Литвы и Латвии на пограничном пункте Адутишкис: здесь начинается наша ответственность за безопасность Запада

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вместе со своей коллегой из Латвии Байбой Браже посетили пограничный пункт Адутишкис
В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вместе со своей коллегой из Латвии Байбой Браже посетили пограничный пункт Адутишкис
ФОТО: urm.lt

В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вместе со своей коллегой из Латвии Байбой Браже посетили пограничный пункт Адутишкис, где обсудили вопросы защиты внешней границы Европейского союза (ЕС) и сотрудничества стран в укреплении безопасности региона, а командиры служб охраны государственных границ Литвы и Латвии генерал Рустам Любаев и генерал Гунтис Пуятс представили инфраструктуру охраны внешних границ ЕС и ситуацию на внешних границах в регионе, сообщает Министерство иностранных дел.

„Именно здесь, на пограничной заставе, начинается наша ответственность за свою безопасность, и за коллективную оборону и безопасность Евросоюза. Именно здесь мы сталкиваемся с гибридными атаками режимов Кремля и Лукашенко, в том числе с нелегальной миграцией, которая превратилась в инструмент шантажа, давления и дестабилизации наших обществ“, - сказал после встречи Г. Ландсбергис.

По его словам, эти гибридные атаки являются беспощадным напоминанием об угрозе нашему демократическому порядку и демократическому образу жизни, исходящей от авторитарных режимов.

„Чтобы защитить себя, все мы – Литва, Латвия, наши союзники – должны быть бдительными и держаться вместе, а в случае необходимости – немедленно прийти друг другу на помощь. Когда диктаторы по ту сторону границы начали отправлять нелегальных мигрантов в Литву, Латвия была одной из первых, кто протянул нам руку помощи. В настоящее время на границе Латвии уже работает бригада литовских пограничников“, - цитируется в сообщении министерства Г. Ландсбергис.

Министры также обсудили геополитическую ситуацию в регионе, необходимость увеличения военной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, вопрос ответственности агрессора России и ее пособника Беларуси, а также инфраструктурные проекты.

„Мы делаем все возможное, чтобы военная поддержка Украины увеличивалась, уверенно продвигались вперед переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, чтобы были совершены существенные шаги к членству Украины в НАТО. Усиливая санкции против России и ее пособника Беларуси, мы стремимся к еще большей их изоляции и прямой ответственности за преступления против международного права и человечности“, - заявил Г. Ландсбергис.

Как указывает министерство, в понедельник в поместье Палесюс прошли традиционные ежегодные неформальные консультации министерств иностранных дел Литвы и Латвии, в ходе которых обсуждались темы региональной безопасности, поддержки Украины, санкций против России и Беларуси, сотрудничества в международных организациях, актуальные вопросы ЕС и реализация региональных инфраструктурных проектов.

В этом году неформальные консультации министерств иностранных дел Литвы и Латвии, направленные на укрепление сотрудничества между двумя странами, состоялись уже в восьмой раз.

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