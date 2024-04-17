Главы МИД Литвы и Андорры подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

 
будут поощряться взаимные инвестиции
ELTA
ru.DELFI.lt
Xavier Espot Zamora, Imma Tor Faus, Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Xavier Espot Zamora, Imma Tor Faus, Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В среду глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Андорры Имма Тор Фаус подписали двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как сообщило в среду Министерство иностранных дел (МИД), с момента вступления в силу настоящего соглашения будут созданы лучшие условия для развития двусторонних экономических отношений и поощрения взаимных инвестиций.

Министры также подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Андорра внесла свой вклад в Проект восстановления и реконструкции Украины для финансирования ремонта школы в Николаевской области.

"Я рад, что Литовский фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи становится мостом, соединяющим Литву, Андорру и Украину", - сказал на встрече Г. Ландсбергис.

"Восстановление Украины требует сильной поддержки со стороны международного сообщества, поэтому мы должны продолжать мобилизовать силы и показывать, что мы полностью поддерживаем Украину перед лицом развязанной Россией войны", - добавил он.

Министр также поблагодарил Андорру за принципиальную позицию и солидарность в осуждении агрессии России против Украины, присоединение к позициям Евросоюза (ЕС) в международных организациях. Как отметил Г. Ландсбергис, Литва поддерживает более тесное сотрудничество Андорры и ЕС.

МИД напоминает, что Литва заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с 58 странами.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии