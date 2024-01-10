Главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским в президенский дворец

Как заявила агентству Elta пресс-секретарь Г. Ландсбергиса Паулина Левицките, министр Г. Ландсбергис встретит прибывшего с визитом президента Украины в Вильнюсском аэропорту, но на встречу в Президентский дворец без приглашения министр не поедет.
ELTA поинтересовалась у представителей Офиса президента об обстоятельствах этой встречи – будет ли вместе с В. Зеленским во встрече участвовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и почему министр Г. Ландсбергис не получил приглашения на встречу. Однако в письменном ответе советника президента Ридаса Ясюлениса для редакции ELTA нет прямого ответа на заданные вопросы – в нем лишь указано, почему на встречу был приглашен министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
"На встрече президентов Литвы и Украины внимание уделялось вопросам военной помощи. Обсуждались вопросы оказания военной помощи, обучения украинских военных, сотрудничества в военно-промышленной области и разминирования украинских территорий, поэтому на встречу был приглашен министр национальной обороны А. Анушаускас", – сообщил Р. Ясюленис.
В Президентском дворце В. Зеленского встретит Г. Науседа, во встрече примут участие министр национальной обороны А. Анушаускас, посол Литвы в Украине Валдемарас Сарапинас.
В состав делегации вошли также старшие советники по вопросам внешней политики и национальной безопасности Аста Скайсгирите и Кястутис Будрис.
Руку В. Зеленскому также пожмет и руководитель президентской Группы по связям с общественностью Фредерикас Янсонас, который в последнее время принимал участие в дискуссиях с Министерством иностранных дел (МИД) по вопросу посла в Польше.
Во встрече также примут участие старший советник Ева Ульчицкайте и руководитель группы по окружающей среде и инфраструктуре Ярек Неверович.