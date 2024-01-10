Главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским в президенский дворец

Как заявила агентству Elta пресс-секретарь Г. Ландсбергиса Паулина Левицките, министр Г. Ландсбергис встретит прибывшего с визитом президента Украины в Вильнюсском аэропорту, но на встречу в Президентский дворец без приглашения министр не поедет.

ELTA поинтересовалась у представителей Офиса президента об обстоятельствах этой встречи – будет ли вместе с В. Зеленским во встрече участвовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и почему министр Г. Ландсбергис не получил приглашения на встречу. Однако в письменном ответе советника президента Ридаса Ясюлениса для редакции ELTA нет прямого ответа на заданные вопросы – в нем лишь указано, почему на встречу был приглашен министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.