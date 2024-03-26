Главный советник президента Литвы о теракте в Москве: ксенофобия в российском обществе будет возрастать

"Это реальность (России). Терроризм и эти организации укоренились там. Что изменилось – так это внимание к ним. Точно так же изменились и возможности служб в России, которые могут быть направлены на борьбу с терроризмом. Еще одна очень важная вещь – это иммигрантское сообщество в России и растущая напряженность с ним, а также то, сколько существует новых параметров для радикализации в России", – сказал К. Будрис.

"Суммируя все это, было бы неразумно говорить, что теракт – это то, чего вообще не может произойти в России, потому что подобные ситуации повторяются в других странах. Россия является большой мишенью для всех террористических организаций", - сказал он.

По его словам, теракта, вероятно, можно было бы избежать, если бы было сотрудничество с западными странами, которые выделяют много ресурсов на борьбу с терроризмом.