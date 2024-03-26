Главный советник президента Литвы о теракте в Москве: ксенофобия в российском обществе будет возрастать

"Это реальность (России). Терроризм и эти организации укоренились там. Что изменилось – так это внимание к ним. Точно так же изменились и возможности служб в России, которые могут быть направлены на борьбу с терроризмом. Еще одна очень важная вещь – это иммигрантское сообщество в России и растущая напряженность с ним, а также то, сколько существует новых параметров для радикализации в России", – сказал К. Будрис.
"Суммируя все это, было бы неразумно говорить, что теракт – это то, чего вообще не может произойти в России, потому что подобные ситуации повторяются в других странах. Россия является большой мишенью для всех террористических организаций", - сказал он.
По его словам, теракта, вероятно, можно было бы избежать, если бы было сотрудничество с западными странами, которые выделяют много ресурсов на борьбу с терроризмом.
"Этот (теракт – ELTA), возможно, мог бы и не произойти, если бы было сотрудничество, которое много лет назад было с западными странами, действительно сильными в сфере борьбы с терроризмом. И это большой знак опасности и для правящего режима – насколько они могут показать, что контролируют ситуацию", - сказал он.
Советник президента убежден, что проявления радикализации и ксенофобии в российском обществе будут только усиливаться.
"Улучшится среда для радикализации, в российском обществе усилится ксенофобия. Мы уже видим призывы к гражданам Центральной Азии не выходить от своих домов по вечерам из-за возможной расправы и нападений. И это тоже свидетельствует о множестве признаков нездорового общества в той же России. Это одно из косвенных последствий заболевания", - подчеркнул К. Будрис.
Вечером 22 марта в результате теракта в московском концертном зале Crocus City Hall, по последним данным, погибли более 130 человек.
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в московском концертном зале.