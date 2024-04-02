Главный советник президента Литвы о новом министре обороны: больших чудес ожидать не стоит

"Произойдут ли какие-то чудеса вроде землетрясений – определенно нет. Может ли что-то измениться по отдельности – стиль общения, вгляд, еще что-то – возможно. Но я не думаю, что стоит ожидать действительно больших чудес", – сказал Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas.

Тем не менее, советник лидера страны отмечает, что разногласия между премьер-министром Ингридой Шимоните и бывшим министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом были очевидны. Поэтому, по его словам, бывший министр больше не мог продолжать свою работу.

"Почему поменяли министра, потому что разногласия с премьером в те выходные стали очевидны. Заявление уже лежало на столе. Из того, что говорилось публично, было ясно, что люди, скорее всего, больше не будут работать вместе", – сказал Ф. Янсонас.