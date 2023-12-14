Главный советник президента Литвы не считает, что разблокированные средства изменят позицию Венгрии относительно Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Главный советник президента Аста Скайсгирите не считает, что решение Еврокомиссии (ЕК) разблокировать 10 млрд евро финансирования Венгрии, принятое накануне заседания Европейского совета, каким-либо образом изменит позицию этой страны относительно членства Украины в Европейском союзе (ЕС).

"Я не знаю, возможны ли деньги за принципы, потому что неодобрение В. Орбаном Украины основано на других вещах – дело не только в деньгах, а в геополитической ситуации. Речь идет об отношениях между Украиной и Венгрией. Я бы сказала, что его аргументы не являются чисто денежными. Что делает эту привязку, конечно, немного менее важной", - сказала в четверг Скайсгирите.

Однако советник президента подчеркивает, что, если Венгрия и дальше будет занимать скептическую позицию по вопросу членства Украины в ЕС, это станет сильным ударом по принципу единогласия ЕС.

"Хотя мы действительно хотим принять это решение во время Европейского совета, жизнь сегодняшним днем не заканчивается, жизнь продолжается. И те страны, которые поддерживают Украину, будут продолжать поддерживать Украину и будут продолжать стремиться к тому, чтобы Украина начала переговоры как можно скорее, но, как уже отметил президент, принципу единогласия Евросоюза будет нанесен огромный удар", - сказала А. Скайсгирите.

"И, судя по всему, будут искать пути принятия решений в случае, если одна страна будет упорно возражать", - добавила она.

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