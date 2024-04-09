Главный советник президента Литвы - кандидатура посла в Польше уже согласована

"Решение определенно найдено", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите, отметив, что кандидатура нового посла должна быть представлена ​​в комитете Сейма по иностранным делам в ближайшее время.

"Насколько я понимаю, поскольку министр иностранных дел в последнее время много путешествовал и просто не был в Литве, возможности представить кандидатуру в парламентском Комитете по иностранным делам не было. Вероятно, это будет сделано в ближайшее время", - сказала А. Скайсгирите.